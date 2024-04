Na bumm: Trainereffekt zeigt Wirkung - Feldbach düpiert SV Sinabelkirchen

Details Montag, 29. April 2024 12:04

Ein brisantes Duell entfaltete sich auf dem Rasen, als der SV bestpoint Feldbach auf den SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen traf. Mit Neo-Coach Werner Ostermann, der auf seinen Ex-Klub Sinabelkirchen traf, versprach das Spiel von Anfang an Spannung pur. Feldbach zeigte sich in einem völlig neuen Licht und setzte den Gegner von Beginn an unter Druck, während Sinabelkirchen versuchte, dem Druck standzuhalten.

Lukas Bracun traf dreimal

Die Spannung lag förmlich in der Luft, als der Anpfiff ertönte und Feldbach den Rasen betrat. Das Team zeigte eine vollkommen andere Leistung als in den vorherigen Spielen und setzte Sinabelkirchen von Anfang an unter Druck. Bereits in der Anfangsphase erspielte sich Feldbach einige vielversprechende Chancen, doch es war Lukas Bracun, der in der 26. Minute mit einem Kopfball den Torreigen eröffnete. Bis zum Pausenpfiff blieben die Hausherren dominant und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten, konnten jedoch die Führung nicht weiter ausbauen.

Nach dem Wiederanpfiff folgte ein Doppelschlag innerhalb einer Minute, der das Spiel endgültig zu Gunsten von Feldbach entschied. In der 52. Minute erhöhte Bracun auf 2:0, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 53. Minute, der die Führung auf 3:0 ausbaute. Der SV bestpoint Feldbach ließ nicht locker und drängte weiter auf Tore. In der 77. Minute erhöhte Erwin Imsirovic auf 4:0, was die Sinabelkirchen-Verteidigung vor eine unlösbare Aufgabe stellte.

Mehr als ein Ehrentreffer war für Sinabelkirchen nicht drin

Sinabelkirchen gelang es schließlich, in der 83. Minute durch Martin Pfeifer einen Ehrentreffer zu erzielen und das Ergebnis auf 4:1 zu verkürzen. Doch Feldbach antwortete prompt: In der 88. Minute sicherte sich Bracun mit seinem dritten Treffer des Tages den überzeugenden 5:1-Sieg für sein Team.

Mit diesem eindrucksvollen Sieg bewies der SV bestpoint Feldbach seine Stärke und sicherte sich drei wichtige Punkte gegen den SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen. Am kommenden Samstag tritt SV bestpoint Feldbach bei Tus St. Peter/O. an, während SV Sinabelkirchen einen Tag zuvor TUS St. Stefan im Rosental empfängt.

Stimme zum Spiel:

Werner Ostermann, Trainer Feldbach:

"Für die schwierige Woche, die der Verein erleben musste, war das ein sehr tolles Ergebnis. Das macht Mut nach mehr!"

Unterliga Süd: SV bestpoint Feldbach – SV Rosenberger Installationen Sinabelkirchen, 5:1 (1:0)

88 Lukas Bracun 5:1

83 Martin Pfeifer 4:1

77 Erwin Imsirovic 4:0

53 Szabolcs Andrejek 3:0

52 Lukas Bracun 2:0

26 Lukas Bracun 1:0

