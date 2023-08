Zwei Elfer retten Kindberg-Mürzhofen einen Punkt gegen ESV Knittelfeld

Details Sonntag, 27. August 2023 09:36

Im Spiel FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen gegen ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Dabei führten die Knittelfelder schon mit 2:0, ehe die Kindberger durch zwei Elfmeter zurückkamen und noch einen Punkt holen konnten.

Umkämpfte Partie zwischen Kindberg-Mürzhofen und ESV Knittelfeld

Druckvolle Knittelfelder

Die Knittelfelder starten druckvoll ins Spiel. Für den Führungstreffer des Gasts zeichnete Andreas Stocker verantwortlich (7.) - er trifft per Freistoß. Mit der Führung im Rücken wollen die Knittelfelder gleich nachlegen. Die Kindberger verlieren den Ball im Spielaufbau und Toni Sekic beförderte das Leder zum 2:0 des Tabellenführers über die Linie (16.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Dann darf aber auch Kindberg: Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Manuel Trost in der 25. Minute vom Elfmeterpunkt. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte ESV Knittelfeld einen knappen Vorsprung herausgespielt. Dabei hatten beide Teams noch Chancen auf Treffer.

Zweiter Elfer für Kindberg

In der zweiten Halbzeit riskiert Kindberg dann mehr und will den schnellen Ausgleich. Dabei hätte es beinahe gleich ein Gegentor gegeben, doch Mario Reisenenegger bessert seinen Patzer gleich wieder aus. In der 63. Minute gibt es wieder Elfer für die Kindberger. Trost tritt an und sicherte seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Nach einer deutlichen Führung wähnte Knittelfeld die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Beide Mannschaften stehen mit zehn Punkte und einem Torverhältnis von 15:3 auf dem ersten Tabellenplatz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Das nächste Spiel von Kindberg-Mürzhofen findet in sieben Wochen statt, wenn man am 13.10.2023 ASV Bad Mitterndorf empfängt.

Rene Pitter (Trainer Kindberg-Mürzhofen): "Den Punkt haben wir uns heute sehr schwer erarbeiten müssen! Wir sind praktisch mit den ersten beiden Torschüssen von Knittelfeld 0:2 in Rückstand geraten, haben uns dann mit Fortdauer etwas ins Spiel zurück gekämpft! Nach den beiden Elfmetertoren durch Trost hatten wir auch die Möglichkeit durch Katzenberger in Führung zu gehen! Mit dem Punkt heute müssen wir leben. Wir haben heute nicht unsere beste Leistung gebracht, aber trotzdem noch einen Punkt erkämpft und dadurch die Tabellenführung behalten!"

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, 2:2 (1:2)

63 Manuel Trost 2:2

25 Manuel Trost 1:2

16 Toni Sekic 0:2

7 Andreas Stocker 0:1

Foto: RIPU Sportfotos

