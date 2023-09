Kokenszky lässt es richtig krachen und verhilft Obdach zum Sieg gegen Mürzzuschlag

Details Samstag, 09. September 2023 22:35

Bei FC Pabst Alko Rb Obdach gab es für ESV Sparkasse Mürzzuschlag nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:4. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte FC Obdach den maximalen Ertrag. Mann des Tages war Norbert Konkensky - er traf viermal!

Man of the match: Norbert Kokenszky

In Minute 28 setzte sich Gregor Schaffer durch und spielte für seinen Mannschaftskameraden Norbert Konkenszky auf - und der Ball zappelte im Netz. Dieses war der erste Streich des Obdacher Stürmers - drei weitere sollten noch folgen. Allerdings nicht mehr in der ersten Hälfte, denn dort traf er einmal nur die Stange. Somit blieb es beim 1:0 und Obdach führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Im zweiten Spielabschnitt ging dann die Post ab. Zuerst verwertete Kokenszky - nach einem Foul an Christoph Rieger - einen Strafstoß (60.) In Minute 74 versenkte er - nach einem tiefen Pass von Thomas Pabst - den Ball in den Maschen. Mit dem 4:0 in der 92. Minute fixierte Kokenszky dem FC Pabst Alko Rb Obdach nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Somit konnte er es auch verschmerzen, dass er auch in Hälfte zwei einen Schuss nur an die Latte drehte. Letztlich feierte FC Obdach gegen ESV Mürzzuschlag nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wichtiger Sieg für den FC Obdach

FC Pabst Alko Rb Obdach hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Mit dem Dreier sprang FC Obdach auf den achten Platz der Oberliga Nord. In dieser Saison sammelte FC Pabst Alko Rb Obdach bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Wann findet ESV Mürzzuschlag die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen FC Obdach setzte es eine neuerliche Pleite, womit ESV Sparkasse Mürzzuschlag im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Mürzzuschlag alles andere als positiv. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte ESV Sparkasse Mürzzuschlag die dritte Pleite am Stück.

Kommenden Samstag (14:00 Uhr) tritt Obdach bei ESV St. Michael an, einen Tag später muss ESV Mürzzuschlag seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg erledigen.

Stimme zum Spiel:

Kurt Schwendinger, Trainer Obdach:

„Nach dem mässigen Saisonstart hat die gesamte Mannschaft ein Statement abgegeben. Das war ein Schritt in die richtige Richtung. Trotz unserer zahlreichen Ausfälle haben die Jungs ein tolles Spiel abgeliefert.“

Oberliga Nord: FC Pabst Alko Rb Obdach – ESV Sparkasse Mürzzuschlag, 4:0 (1:0)

92 Norbert Imre Kokenszky 4:0

74 Norbert Imre Kokenszky 3:0

60 Norbert Imre Kokenszky 2:0

28 Norbert Imre Kokenszky 1:0

Obdach: Clemens Schultermandl, Mirko Nikolic, Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Norbert Imre Kokenszky, Luca Elias Reichhold, Christoph Rieger, Stefan Marchl, Thomas Pabst, Stefan Meusburger (K), Oliver Schachinger



Ersatzspieler: Christian Wenger, Sebastian Knoll, Florian Freigassner, Jonas Wilding, Tobias Johann Kern



Trainer: Arnold Fössl

Mürzzuschlag ESV: Stefan Pirker, Rame Mehaj, Tobias Breidler, Tobias Prochazka, Karlo Krajinovic, Simon Schutting, Julian Krenn, Andre Grafeneder (K), Markus Ertl, Dominik Kotzegger, Philip Aschenbrenner



Ersatzspieler: Elias Leotrim Loshaj, Elias Kräutler, Matthias Josef Moser, Marcell Wallner, Marc Toplanaj, Dominik Taferner



Trainer: Kurt Taferner

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.