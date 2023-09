SC St.Peter-Freienstein hadert mit dem Chancentod und verliert auch gegen Thörl

Details Samstag, 09. September 2023 23:30

Mit einem knappen 1:0 endete das Match zwischen SV Thörl und SC Pürcher St.Peter-Freienstein an diesem sechsten Spieltag. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt, wobei die Gastgeber eine Vielzahl an Chancen vorfanden.

Ardian Berisha sah die rote Karte

Obwohl die Hausherren im ersten Durchgang eine Vielzahl an Möglichkeiten produzierten hatte um Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

St. Peter mit vielen Chancen, jedoch keinem Abschlussglück. Die Überlegenheit sollte sich in der zweiten Halbzeit hoffentlich auch mit einem Erfolg einstellen. Daumendrücken ist angesagt. Die Zuschauer unterstützen die Heimmannschaft sehr stimmkräftig! Grow, Ticker-Reporter

Nach 70 Minuten war der Bann der Torlosigkeit aufgehoben: Elias Meisenbichler erzielte vor 143 Zuschauern das 1:0. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Ardian Berisha von SC St.Peter-Freienstein mit der Roten Karte vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (71.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen SV AquaFux Thörl und SC Pürcher St.Peter-Freienstein aus.

SC St.Peter-Freienstein stellt die anfälligste Defensive der Oberliga Nord und hat bereits 20 Gegentreffer kassiert. Die Offensive der Gastgeber strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der Tabellenletzte bis jetzt erst fünf Treffer erzielte. Sechs Spiele und noch kein Sieg: SC Pürcher St.Peter-Freienstein wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. SC St.Peter-Freienstein bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Top Chance Durch Auffinger, dass war mittlerweile schon eine Kunst, diesen Ball daneben zu legen Grow, Ticker-Reporter

Mit 19 Gegentreffern hat SV Thörl schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur vier Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 3,17 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. SV AquaFux Thörl holte auswärts bisher nur vier Zähler. SV Thörl bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt einen Sieg, zwei Unentschieden und drei Pleiten. Nur einmal ging SV AquaFux Thörl in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SV Thörl setzte sich mit diesem Sieg von SC Pürcher St.Peter-Freienstein ab und belegt nun mit fünf Punkten den elften Rang, während SC St.Peter-Freienstein weiterhin einen Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft SC Pürcher St.Peter-Freienstein auf FC Stadtwerke Trofaiach, SV AquaFux Thörl spielt tags zuvor gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen.

Stimme zum Spiel:

Herbert Ebner, Trainer Thörl:

"Ein wichtiger Sieg für uns in einem sogenannten Sechs-Punkte-Spiel. St Peter war zwar besser im Spiel und hatte mehr Spielanteile, wir nutzten aber eine unserer Chancen Sieg. Die Rote Karte nach einer Tätlichkeit war dann noch sehr hilfreich für uns, den Sieg mit nach Hause zu nehmen!"

Oberliga Nord: SC Pürcher St.Peter-Freienstein – SV AquaFux Thörl, 0:1 (0:0)

70 Elias Meisenbichler 0:1

SC PÜRCHER St.Peter-Freienstein: Ermal Rexhi - Jakob Moritz, Marco Huber (K), Neko Cananaro - Mario Fratzl, Marvin Auffinger, Christian Niederl, Ahmed Al Mohamed, Niklas Heiland - Ardian Berisha, Bana Camara



Ersatzspieler: Felix Skrivanek, Bernhard Paul Reichenfelser, Drazan Sekic, Richard Erik Florin Pribeagu, Bryan Allenstein



Trainer: Jürgen Auffinger

SV AquaFux THÖRL: Nicola Pichelbauer (K) - Elias Meisenbichler, Dominik Rodler, Marvin Kernbichler, Liam Kaltenegger, Kevin Schreiner - Fabio Untergrabner, Julian Stabelhofer, Marcel Ofner - Pascal Baumgartner, Andreas Kriegl



Ersatzspieler: Emanuel Ebner, Philipp Andreitschitsch, Marcell Schönbeck, Bilegsaikhan Enkhsaikhan, Thomas Trink



Trainer: Herbert Ebner

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

