Judenburg-Coach Bauer nach Sieg gegen Kindberg: Einfach ist für uns zu langweilig!

Details Samstag, 09. September 2023 01:06

Die Differenz von einem Treffer brachte FC Judenburg gegen FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Alexander Bauer streut seinem FC Judenburg Blumen

Frühwirth trifft per Elfmeter

Mit dem ersten Angriff in diesem Spiel gelangten die Hausherren in die gegnerische Box. Peter Frühwirth dribbelte sich durch die Abwehr und es folgte die Notbremse. Schiedsrichter Stojan Vukota zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Manuel Trost verwertete den Strafstoß und brachte sein Team auf die vermeintliche Siegerstraße in der dritten Minute.

Die Protagonisten am Feld schenkten sich nichts, die Partie wurde sehr rassig und körperbetont gespielt. Beide Mannschaften kamen noch zu einigen Möglichkeiten in Hälfte eins - erfolgreich waren aber nur die Gäste - Christian Ritzmaier traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Ausgleich. .

Fast zeitgleich mit dem Ankick zur zweiten Hälfte brachte Albin Berisha brachte Judenburg nach 47 Minuten die 2:1-Führung. In der Schlussphase wurde es dann noch einmal hitzig, Berisha von FC Judenburg musste vorzeitig zum Duschen (76.). Unter dem Strich verbuchte Judenburg gegen Kindberg-Mürzhofen einen 2:1-Sieg.

Kindberg-Mürzhofen strauchelt daheim

Für FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Mit beeindruckenden 21 Treffern stellt die Heimmannschaft den besten Angriff der Oberliga Nord, allerdings fand FC Judenburg diesmal geeignete Gegenmaßnahmen.

Die Offensivabteilung von Judenburg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 19-mal zu. Mit vier Siegen in Folge ist der Gast so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“. FC Judenburg ist jetzt mit 13 Zählern punktgleich mit Kindberg-Mürzhofen und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 19:10 auf dem zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Nächster Prüfstein für Kindberg-Mürz. ist auf gegnerischer Anlage SV AquaFux Thörl (Freitag, 19:30 Uhr). Zwei Tage später misst sich Judenburg mit Kapfenberger SV Amateure.

Stimmen zum Spiel:

Alexander Bauer, Trainer Judenburg:

"Der Sieg geht absolut in Ordnung! Kindberg hatte keine Chance aus dem Spiel und wir müssen das Spiel früher für und entscheiden! Aber einfach ist für uns anscheinend zu langweilig! Kompliment an die Mannschaft!"

René Pitter, Trainer Kindberg-Mürzhofen:

"Das war generell ein sehr zerfahrenes Spiel mit sehr vielen Fouls, das zeigt ja auch die Verteilung der gelben Karten! 22 Spieler waren mehr oder weniger bereit sich ein packendes Spiel zu liefern, drei Personen die das Spiel leiten sollten hatten es leider nicht im Griff! Wir hatten nach dem 1:0 die Riesenmöglichkeit auf 2:0 zu erhöhen. Mich ärgern die beiden Gegentore, da die nur aus langen Bällen passiert sind. Das zweite Tor der Gegner ist aus einer klaren Abseitsposition entstanden."

Oberliga Nord: FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen – FC Judenburg, 1:2 (1:1)

47 Albin Berisha 1:2

47 Christian Ritzmaier 1:1

3 Manuel Trost 1:0

Aufstellungen:

FC E-Werk Kindberg-Mürzhofen: Mario Reissenegger - Dominik Leitner, Patrick Leitner, Thomas Schnittler - Stefan Putzi, Marcel Petry, Manuel Trost (K), Jonas Sander - Michael Olschnegger, Florian Hoppl, Peter Frühwirth



Ersatzspieler: Florian Berger, Julian Thomas Fauland, Jakob Pinitsch, Timo Cavnicar, Noel Kaltenegger, Kai Tösch



Trainer: Rene Pitter

FC Stadtwerke Judenburg: Michael Liebfahrt Bischof, Philipp Mühlhans, Albin Berisha, Marc Klicnik, Daniel Hirzberger, Matthias Waldhuber, Christian Ritzmaier (K), Edwin Hodzic, Jan-Kristian Thurner, Egzon Reshani, Edin Bahtic



Ersatzspieler: Benjamin Johannes Daxner, Michael Pfingstner, Blaz Dolinar, Samuel Delija, Dragan Gavranovic, Luka Marinac



Trainer: Alexander Bauer

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.