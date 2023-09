Kein Sieger im Spitzenspiel - Lemes sichert Bad Mitterndorf das Remis

Details Samstag, 16. September 2023 09:08

In einer äußerst packenden Begegnung vor begeisterten 300 Zuschauern teilten sich der ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld und der ASV Bad Mitterndorf die Punkte. Diese Partie war geprägt von rassigem Fußball, zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten und bot den Fans ein äußerst attraktives Spiel.

Patrick Weinberger traf zum 1:0

Tolles Spiel mit vielen Chancen

Die Heimmannschaft, ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld, ging in der 42. Minute mit 1:0 in Führung, als Patrick Weinberger spektakulär von der linken Seite in die Zentrale vordrang und einen präzisen Schuss aus dem 16-Meter-Raum abfeuerte, der im Tor landete.

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Knittelfeld weiterhin dominant und hatte gleich mehrere Topchancen, um die Führung auf 2:0 auszubauen. Dennoch zeigte sich auch der ASV Bad Mitterndorf keineswegs chancenlos und konnte einige gefährliche Möglichkeiten verbuchen. In der 61. Minute gelang ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld dann doch das erlösende zweite Tor. Ein Traumpass von Armin Masovic erreichte Jan Pongratz, der alleine auf das Tor zusteuerte und den Torhüter geschickt umspielte, bevor er den Ball im Netz versenkte.

Knittelfeld gab eine 2:0 Führung aus der Hand

Leider schien sich Knittelfeld seiner Sache etwas zu sicher zu sein, und eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft ermöglichte dem ASV Bad Mitterndorf in der 83. Minute den Anschlusstreffer durch Christoph Gassner. Bad Mitterndorf setzte nun alles auf eine Karte, warf viele hohe Bälle in den Strafraum von Knittelfeld und wurde in der 87. Minute belohnt. Mario Lemes erzielte den Ausgleichstreffer zum 2:2, und die Spannung war bis zum Schlusspfiff spürbar.

Am Ende trennten sich beide Teams mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, und die Zuschauer konnten ein mitreißendes Fußballspiel genießen.

Die Offensive von ESV Knittelfeld in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch ASV Bad Mitterndorf war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 20-mal schlugen die Angreifer von Knittelfeld in dieser Spielzeit zu.

Mit diesem Unentschieden verpasste Bad Mitterndorf die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Für ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld geht es am kommenden Sonntag bei FC Pabst Alko Rb Obdach weiter. Mitterndorf hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 01.10.2023 gegen FC Judenburg.

Stimmen zum Spiel:

Martin Rosol, sportlicher Leiter ESV Knittelfeld:

"Kurz nach dem Spiel ist man natürlich enttäuscht, wenn man ein 2:0 aus der Hand gibt. Aber die gesamte Saison betrachtet, muss man zufrieden sein. Wir haben 14 Punkte geholt und durchwegs die stärksten Gegner gehabt."

René Ziller, sportlicher Leiter Bad Mitterndorf:

"Das war ein gutes Spiel mit vielen Chancen und wurde dem Topspiel gerecht. Wir haben das 0:2 egalisiert, Moral gezeigt und einen Punkt geholt. Das Unentschieden geht in Ordnung und war ein gerechtes Ergebnis für beide Mannschaft."

Oberliga Nord: ESV Fliesen&Stein Stojcevic Knittelfeld – ASV Bad Mitterndorf, 2:2 (1:0)

87 Mario Lemes 2:2

83 Christoph Gassner 2:1

61 Jan Luca Pongratz 2:0

42 Patrick Weinberger 1:0

Aufstellungen:

ESV "Fliesen&Stein Stojcevic" Knittelfeld: Markus Karner - Andreas Stocker (K), Thomas Neumann, Markus Hochfellner, Patrick Berner - Toni Sekic, Adrian Zaharia, Maurice Mitteregger, Armin Masovic - Patrick Weinberger, Dejan Nikolic

Ersatzspieler: Michael Kautschitz, Gabriel Novakovic, Alexander Traybar, David Lackner, Felix Hochfellner, Jan Luca Pongratz

Trainer: Martin Rosol

Bad Mitterndorf: Christoph Wieser - Mario Lemes, Mateo Damis, Timothy David Sudmann, Armin Flatscher - Stephan Schachner (K), Michael Neuper, Thomas Pliem, Manfred Stögner - Mateo Mecir, Christoph Gassner

Ersatzspieler: Johannes Sauer, Philip Bacher, Radovan Smitran, Josip Brtan, Marko Brtan, Adrian Leitner

Trainer: Andreas Schmid

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

