Auch in Obdach scheint noch die Sonne: Der FC stoppt die Talfahrt

Details Montag, 22. April 2024 21:46

Im Kellerduell der Oberliga Nord erkämpfte sich der FC Pabst Alko Rb Obdach mit einem 3:1-Sieg wichtige Punkte gegen den ESV Sparkasse Mürzzuschlag. Bereits im Hinspiel hatte Mürzzuschlag eine herbe 0:4-Niederlage hinnehmen müssen.

Denis Talic markierte einen Doppelpack

Mürzzuschlag ging nach sechs Minuten in Führung

Die Gastgeber starteten furios und gingen bereits in der sechsten Minute durch einen Treffer von Simon Schutting in Führung. Bis zur Halbzeitpause fielen jedoch keine weiteren Tore, und so ging Mürzzuschlag mit einer knappen Führung in die Kabine. Doch nach dem Seitenwechsel drehte Obdach auf: Denis Talic glich in der 49. Minute zum 1:1 aus. Die Situation verschärfte sich für Mürzzuschlag, als Tobias Prochazka in der 52. Minute nach einer Gelb-Roten Karte vom Platz musste. Tamas Andras Bajor brachte Obdach in der 62. Minute mit 2:1 in Führung, bevor Talic in der 72. Minute seinen zweiten Treffer zum 3:1 erzielte. Am Ende konnte sich Mürzzuschlag nicht aus dem Abstiegssog befreien und musste die Überlegenheit von FC Obdach anerkennen.

So steht es um die Teams und so geht es weiter

Die Defensive von Mürzzuschlag bleibt weiterhin ein Problem, da das Team im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel kassiert. Die Rückrunde verläuft bisher enttäuschend für Mürzzuschlag, das noch keinen Sieg verbuchen konnte. Insgesamt musste sich Mürzzuschlag schon zwölfmal in dieser Saison geschlagen geben und findet sich nun auf dem 13. Tabellenplatz wieder.

Mit erschreckenden 60 Gegentoren stellt Obdach die schlechteste Abwehr der Liga. Trotzdem konnte sich Obdach mit diesem Sieg auf Platz zwölf vorarbeiten. Nach acht Spielen ohne Sieg war dieser Erfolg ein wichtiger Lichtblick für Obdach.

Am kommenden Samstag tritt Mürzzuschlag gegen Tus Raika St. Peter am Kammersberg an, während Obdach am Tag zuvor ESV St. Michael empfängt.

Oberliga Nord: ESV Sparkasse Mürzzuschlag – FC Pabst Alko Rb Obdach, 1:3 (1:0)

72 Denis Talic 1:3

62 Tamas Andras Bajor 1:2

49 Denis Talic 1:1

6 Simon Schutting 1:0

Aufstellungen:

Mürzzuschlag ESV: Markus Taferner - Tobias Prochazka, Andre Grafeneder (K), Christoph Schöberl - Tobias Breidler, Simon Schutting, Markus Ertl, Marc Toplanaj - Karlo Krajinovic, Philip Aschenbrenner, Dominik Taferner



Ersatzspieler: Elias Leotrim Loshaj, Harald Leitner, Noah Fantur, Jan Müller, Rame Mehaj, Matthias Josef Moser



Trainer: Kurt Taferner

Obdach: Clemens Schultermandl, Mirko Nikolic, Gregor Schaffer, Krisztian Kovacs, Denis Talic, Stefan Schwendinger, Jonas Wilding, Luca Elias Reichhold, David Sapljivi, Stefan Marchl, Stefan Meusburger (K)



Ersatzspieler: Tamas Andras Bajor, Thomas Krammer, Thomas Pabst, Rene Steinkellner



Trainer: Kurt Schwendinger

by ReD

Foto: RIPU Sportfotos

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.