Schützenfest: FC Trofaiach dominiert Thörl in einseitiger Partie mit 6:0

In der 26. Runde der Oberliga Nord (STMK) empfing der FC Trofaiach den SV Thörl und ließ keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen. Die Gastgeber fegten die Gäste mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg vom Platz. Bereits zur Halbzeit war die Begegnung mit einem Stand von 3:0 quasi entschieden. Im weiteren Verlauf der Partie setzte Trofaiach seine Dominanz fort und erhöhte das Ergebnis auf 6:0. Hervorzuheben ist die starke Leistung von Eldin Omerovic, der zweimal traf und damit entscheidend zum Sieg beitrug.

Nach zehn Minuten klingelte es im Kasten von Thörl

Von Beginn an ließ der FC Trofaiach keinen Zweifel daran, dass sie die drei Punkte in diesem letzten Saisonspiel unbedingt einfahren wollten. In der ersten Minute wurde die Partie angepfiffen, und die Hausherren legten sofort los. Trotz schwieriger Verhältnisse durch den strömenden Regen, der den Platz zu einem nassen und schwer bespielbaren Untergrund machte, übernahm Trofaiach schnell die Kontrolle. Bereits in der 10. Minute gelang Andreas Zechner mit einem sehenswerten Schuss aus der zweiten Reihe das 1:0. Der Ball passte perfekt zwischen Torhüter und Latte.

Der FC Trofaiach blieb weiter am Drücker und hatte in der 17. Minute eine weitere gute Chance durch Puntinger, die jedoch nicht genutzt wurde. Doch in der 20. Minute war es soweit: Daniel Tragler schloss eine brillante Kombination ab und erhöhte auf 2:0. Der Regen hatte inzwischen nachgelassen, aber die Gäste aus Thörl fanden weiterhin kein Mittel gegen das druckvolle Spiel von Trofaiach. In der 40. Minute erzielte Hrvoje Cavar das 3:0, als er einen tiefen Pass von Rabensteiner antizipierte und über den gegnerischen Torwart hinweg abschloss. Kurz darauf pfiff der Schiedsrichter zur Halbzeitpause.

Omerovic und Köck krönen die starke Vorstellung

Die zweite Hälfte begann, wie die erste geendet hatte: Trofaiach blieb das dominierende Team. Bereits in der 49. Minute erhöhte Eldin Omerovic auf 4:0 nach schöner Vorarbeit von Ricco Klesch. Die Luft war nun endgültig bei Thörl raus, und Trofaiach nutzte das gnadenlos aus. In der 54. Minute traf Omerovic erneut und markierte das 5:0. Das vermeintliche 6:0 durch Rabensteiner in der 55. Minute wurde wegen Abseits aberkannt.

In der 76. Minute setzte Oliver Köck den Schlusspunkt mit dem Tor zum 6:0, nachdem eine sehenswerte Kombination die Gästeabwehr ausgehebelt hatte. Trotz der hohen Führung blieb Trofaiach weiterhin gefährlich und hatte in der 84. Minute durch Ricco Klesch einen weiteren Lattentreffer. Kurz darauf folgten die Schlussminuten, und das Spiel endete mit einem verdienten 6:0-Sieg für den FC Trofaiach. Die Gäste aus Thörl hatten nur wenige Möglichkeiten, sich in Szene zu setzen, und wenn sie es taten, war Trofaiach-Torhüter Saischek zur Stelle, wie in der 77. Minute, als er einen gefährlichen Abschluss entschärfte.

Der FC Trofaiach zeigte sich in dieser Partie von seiner besten Seite und verabschiedete sich mit einem fulminanten Sieg in die Sommerpause. Der deutliche Erfolg war eine eindrucksvolle Demonstration ihrer Stärke und machte klar, dass sie in dieser Liga zu den Topteams gehören.

Stimme zum Spiel:

Manuel Seidl, Trainer Trofaiach:

"Wir waren von der ersten Minute an das bessere Team und sind verdient als Sieger vom Platz gegangen. Es ist ein würdiger Abschluss nach einer schweren Saison!"

Oberliga Nord: Trofaiach : SV Thörl - 6:0 (3:0)

76 Oliver Köck 6:0

54 Eldin Omerovic 5:0

49 Eldin Omerovic 4:0

40 Hrvoje Cavar 3:0

20 Daniel Tragler 2:0

10 Andreas Zechner 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

