Knappe Angelegenheit: Kapfenberger SV Amateure siegen gegen FC Obdach

In einer spannenden Partie setzte sich der KSV Amateure mit 2:1 gegen den FC Obdach durch. Trotz einer frühen Führung der Gastgeber konnte sich die Mannschaft aus Kapfenberg dank zweier Treffer vor der Halbzeitpause durchsetzen. Das Spiel, das über 95 Minuten inklusive Nachspielzeit ging, bot den Zuschauern reichlich Dramatik und spannende Momente.

Marcel Kopeinig zeichnete für den Siegestreffer verantwortlich

Ein temporeicher Start

Die Partie begann furios, als der FC Obdach gleich zu Beginn den Ton angab. Bereits in der 23. Minute konnte die Heimmannschaft den ersten Treffer des Abends verbuchen. Tamas Andras Bajor brachte den FC Obdach mit einem präzisen Schuss in Führung. Die Freude bei den Heimfans war groß, doch die Kapfenberger zeigten sich unbeeindruckt und suchten sofort den Weg nach vorne.

Nur fünf Minuten später gelang den Gästen der Ausgleich. Maximilian Jus erzielte in der 28. Minute das 1:1, nachdem er sich geschickt durch die Abwehrreihe des FC Obdach gespielt hatte. Der Treffer setzte neue Kräfte frei und die KSV Amateure übernahmen nun mehr und mehr die Kontrolle über das Spielgeschehen. Kurz vor der Halbzeitpause war es dann Marcel Kopeinig, der in der 45. Minute den Führungstreffer für die Gäste erzielte. Mit einem präzisen Schuss ins obere Eck ließ er dem Torwart des FC Obdach keine Chance und brachte sein Team mit 2:1 in Führung.

Die zweite Halbzeit und dramatisches Finale

Nach der Halbzeitpause versuchte der FC Obdach, den Rückstand wettzumachen und drängte vehement auf den Ausgleich. Die KSV Amateure verteidigten jedoch geschickt und ließen nur wenige Chancen der Heimmannschaft zu. Das Spiel wurde zunehmend hitziger, was sich auch in der Anzahl der Fouls und Verwarnungen widerspiegelte.

In der 90. Minute kam es dann zu einem weiteren Wendepunkt des Spiels. David Oberbauer von den KSV Amateuren sah die Gelb-Rote Karte und musste den Platz verlassen. Trotz der Unterzahl schafften es die Gäste, die knappe Führung über die Zeit zu retten. Der FC Obdach warf in den letzten Minuten alles nach vorne, doch die Abwehr der KSV Amateure hielt stand.

Nach insgesamt 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die KSV Amateure konnten einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern. Für den FC Obdach war es eine bittere Niederlage, da sie insbesondere in der zweiten Halbzeit zahlreiche Chancen nicht nutzen konnten.

Stimme zum Spiel:

Lukas Knauer, Klubmanager KSV:

"Wir sind natürlich sehr enttäuscht, da die Jungs sich den Aufstieg mehr als verdient hätten. Punktegleich Vizemeister zu werden schmerzt natürlich doppelt, aber wir gratulieren natürlich Kindberg- Mürzhofen zum Aufstieg in die Landesliga und wünschen viel Erfolg. Wir freuen uns schon auf die neue Saison, wo wir wieder voll angreifen wollen und endlich den Aufstieg schaffen möchten."

Oberliga Nord: Obdach : KSV Amateure - 1:2 (1:2)

45 Marcel Kopeinig 1:2

28 Maximilian Jus 1:1

23 Tamas Andras Bajor 1:0

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

