Pöllau erwartet enge Spielzeit und startet mit neuen Gesichtern durch

Der TSV Pöllau beendete die abgelaufene Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem achten Tabellenplatz mit 33 Punkten auf dem Konto. Zehn Siegen stehen drei Unentschieden und 13 Niederlagen gegenüber. Ob man damit zufrieden ist? Wir sprachen mit dem sportlichen Leiter der Pöllauer, mit Daniel Jokesch. Er stand uns für Fragen zur vergangenen Saison, zur Vorbereitung und den Zielen für die neue Saison zur Verfügung.

Ligaportal: Wie bist du mit der Saison zufrieden?

Daniel Jokesch: "Nach eine durchwachsenen Herbst konnten wir nach einem intensiven Winter mit einigen Anpassungen das Frühjahr sehr positiv gestalten mit tollem Fussball und auch den nötigen Punkten."

Ligaportal: Gab es besondere Momente?

Daniel Jokesch: "Es gab viele Momente, aber grundsätzlich war es das Schönste, wieder eine ganze Saison absolvieren zu können."

Ligaportal: Wie schaut die Vorbereitung aus?

Daniel Jokesch: "Die Sommerpause war sehr kurz. Wir sind seit wei Wochen schon wieder im Training und die Jungs sind motiviert."

Ligaportal: Was passiert abseits des Platzes bzw. wie hast du die Pause verbracht?

Daniel Jokesch: "Das Team und der Vorstand haben einige Aufgaben zu bewältigen. Wir sind auf einem guten Weg, dürfen aber nicht locker lassen. Trotzdem muss im Sommer auch Zeit für Familien und etwas Erholung sein. Ich konnte schon ein paar Tage in Kroatien etwas Kraft tanken."

Ligaportal: Auf welchen Positionen wird man sich verändern?

Daniel Jokesch: "Nachdem einige Spieler den berühmten Schuh an den Nagel gehängt haben und und uns weitere Stammkräfte aus beruflichen Gründen verlassen und was mich besonders freut, auch den nächsten Schritt wagen, in die steirische Landesliga, haben wir einige Veränderungen im Kader, die wir in den kommenden Wochen auf unseren Kanälen präsentieren werden."

Ligaportal: Wie sehen die Ziele für die neue Saison aus?

Daniel Jokesch: "Die neuen Spieler integrieren und daraus ein Team zu formen, das die Spiel-Philosophie des Trainerteams umsetzt und gemeinsam jedes Spiel alles gibt."

Ligaportal: Wer wird Weltmeister?

Daniel Jokesch: "Belgien."

Ligaportal: Was gefällt dir besonders an der Ligaportal-App?

Daniel Jokesch: "Das von den Profis bis zum Amateurbereich und auch der Jugendfussball eine gemeinsame Plattform hat mit Berichten und dem Live-Ticker."

Ligaportal: Wird das Titelrennen dieses Mal spannender als vergangene Saison?

Daniel Jokesch: "Nachdem Fehring mehr als verdient den Aufstieg gemeistert hat, sind die Karten neu gemischt. Die Hartberg Amateure sind ein heißer Titelaspirant und Bad Waltersdorf zählt für mich auch zum Favoritenkreis. Die Aufsteiger bringen auch Qualität mit, es wird im Gesamten enger."