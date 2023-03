Bad Waltersdorf feiert Kantersieg gegen Eichkögl nach Rückstand

Details Sonntag, 19. März 2023 06:37

Am Freitagabend traf der TUS Bad Waltersdorf auf den USC Eichkögl. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch mehr als gerecht werden. Das Spiel endete mit einem glasklaren 6:1-Sieg der Heimischen, die damit an die Leistungen im Herbst anschließen, wo man lange die Tabelle anführte. Zur Pause war die Partie schon entschieden. Da führten die Waltersdorfer nämlich schon mit 4:1. Interessantes Detail. Vier der sechs Tore wurden mit dem Kopf erzielt.

Goalie hält Elfer

Dabei beginnt die Partie alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. Nach wenigen Augenblicken zeigt der Schiri auf den Elfmeterpunkt im Strafraum der Waltersdorfer. Damit haben die Gäste nach wenigen Minuten schon die Chance auf das 1:0. Daraus wird aber nichts, denn der Goalie der Waltersdorfer, Georg Kraus, kann den Penalty halten. Nach nur fünf Minuten werden die Waltersdorfer aber erneut auf dem falschen Fuß erwischt und dieses Mal steht es 1:0 für die Gäste. Anel Kocijan steht goldrichtig und trifft nach toller Flanke zur Führung für die Eichkögler. Die Waltersdorfer können sich aber gut vom Rückstand erholen und in Minute 19 ist es Ognjen Davidovic, der nach einem Freistoß von der linken Seite hochsteigt und mit dem Kopf ausgleichen kann. Schönes Umschaltspiel und schon steht es 1:1. Nur drei Minuten später ist das Spiel gedreht. Wieder ist es Davidovic per Kopf, der jubeln darf. In Minute 26 kommt es noch dicker für die Eichkögler. Es gibt Elfmeter und Philipp Schaffer bleibt eiskalt. Das ist es aber noch nicht für die erste Halbzeit. Christoph Pieber erhöht per Kopf auf 4:1 nach einem schönen Angriff über die Seite. Dann geht es in die Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt so wie der erste Abschnitt aufgehört hat. Gleich nach Wiederbeginn macht Routinier Schaffer per Elfer das 5:1. Damit ist das Spiel endgültig entschieden. In der Folge schalten die Waltersdorfer zurück und verwalten die deutliche Führung. In der Schlussphase macht Schaffer per Kopf dann auch noch das 6:1 nach einem Konter, ehe der Schiri abpfeift.

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Trotz des hohen Ergebniss waren es hart erkämpfte drei Punkte. Ein toller Auftakt in die Rückrunde, so kann es weiter gehen."

