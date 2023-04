Pöllau bezwingt Kirchberg in enger Partie

Details Sonntag, 30. April 2023 20:02

Der TSV Pöllau empfing am Freitagabend in der Oberliga Süd-Ost im Rahmen der 20. Runde den TSV Kirchberg an der Raab. Damit stand ein Duell zweier Tabellennachbarn auf dem Programm. Am Ende konnten sich die Gastgeber knapp aber doch mit 2:1 durchsetzen und überholen die Kirchberger in der Tabelle. Das Spiel war hochspannend, obwohl die Pöllauer zur Pause mit 2:0 führten.

Klare Pöllauer Pausenführung

Die erste Halbzeit beginnt etwas verhalten. Weder die Gäste noch die Gastgeber wollen riskieren - ja keinen Fehler machen, war die Devise. Dann übernehmen die Pöllauer aber zusehends das Kommando auf dem Platz. In der 26. Minute ist es schließlich so weit. Adel Halillovic ist nach einem schönen Angriff zur Stelle und versenkt das Leder im Kasten. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Als schon niemand mehr mit einem Treffer rechnet, steht es 2:0. Es gibt Elfer für die Gastgeber. MIchael Kölbl versenkt das Leder im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kirchberg tut sich im ersten Durchgang noch etwas schwer, was sich ändern sollte.

Kirchberg verkürzt

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen, die es noch einmal wissen wollen und nicht aufgeben. In der 63. Minute ist der Anschlusstreffer gelungen. Rabl macht das Tor - Fehler in der Defensive und schon steht es 1:2. Jetzt werfen die Kirchberger alles nach vorne und wollen den Ausgleich. Es bleibt hochspannend, des bleibt aber letztlich beim 2:1-Sieg der Heimischen.

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Es war ein enges Match - das hatten wir aber erwartet. Wir konnten den Sieg knapp über die Zeit bringen. Ich denke, dass wir auch verdient gewonnen haben, auch wenn es zum Ende noch einmal knapp wurde."

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei