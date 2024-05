Eggendorf/Hartberg Amat.-Coach Karner nach dem Sieg gegen Lebring: "Wir haben durch Spielfreude und Spielwitz überzeugt!"

Details Dienstag, 07. Mai 2024 23:00

Im spannenden Duell der 25. Runde der Landesliga (STMK) empfing Eggendorf/Hartberg Amat. das Team von SV Lebring. In einer packenden Partie setzten sich die Gastgeber mit einem klaren 2:0 durch und festigten ihre Position in der Liga. Michael Hutter avancierte zum Helden des Spiels, indem er beide Tore für sein Team erzielte.

Starker Auftritt der Heimischen in Hälfte Eins

Die Partie begann dynamisch, und beide Teams zeigten von Beginn an großes Engagement. Die Zuschauer mussten jedoch nicht lange auf den ersten Höhepunkt warten: In der 17. Minute brachte Michael Hutter die Heimmannschaft mit einem gekonnten Treffer in Führung. Dieses frühe Tor gab Eggendorf/Hartberg Amat. zusätzlichen Schwung und sie übernahmen mehr und mehr die Kontrolle über das Spiel. Trotz einiger Versuche seitens SV Lebring, den Ausgleich zu erzielen, blieb es zur Halbzeit bei der knappen Führung für die Gastgeber.

Ausgeglichene zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. SV Lebring kam motiviert aus der Kabine und suchte den Ausgleich. Die Verteidigung von Eggendorf/Hartberg Amat. stand jedoch sicher und ließ wenig zu. In der 81. Minute dann der entscheidende Moment des Spiels: Erneut war es Michael Hutter, der sich durchsetzte und mit seinem zweiten Treffer den Sack zumachte. Mit diesem Tor zum 2:0 schwanden die Hoffnungen von SV Lebring auf einen Punktgewinn.

In den Schlussminuten des Spiels versuchte Lebring zwar alles, um zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Defensive der Eggendorf/Hartberg Amat. hielt stand. Mit konzentriertem Spiel und effektiver Nutzung ihrer Chancen brachten die Gastgeber den Sieg über die Zeit. Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0 für Eggendorf/Hartberg Amat., die damit wichtige Punkte im Kampf um den Aufstieg sammelten.

Doppelpack von Michael Hutter

Die Leistung von Michael Hutter war zweifellos der Höhepunkt des Spiels. Mit seinen beiden Toren demonstrierte er seine Klasse und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr von SV Lebring. Dieser Sieg wird Eggendorf/Hartberg Amat. zusätzliches Selbstvertrauen für die kommenden Spiele geben, während SV Lebring sich wieder sammeln muss, um in den nächsten Partien zurückzuschlagen.

Stimmen zum Spiel:

Markus Karner, Trainer Eggendorf/Hartberg Amateure:

"Lebring hat es in der Anfangsphase gegen den Ball richtig gut gemacht. Mit Fortdauer der ersten Hälfte bekamen wir aber die totale Spielkontrolle. Die logische Konsequenz war der verdiente Führungstreffer. Danach überzeugten wir mit Spielfreude und Spielwitz, haben es aber verabsäumt - trotz zahlreicher Chancen - die Vorentscheidung früher herbeizuführen. Mit dem 2:0 war die Partie zu unseren Gunsten erledigt."

Thomas Böcksteiner, Sportdirektor Lebring:

"Wir haben verdient verloren. Die Niederlage ist aber positiv zu bewerten, da wir 90 Minuten alles gegeben haben und sehr viele positive Dinge dabei waren. Wir haben das Herz am Platz gelassen, die Chancen waren da, einen Punkt mitzunehmen!"

Landesliga: Eggendorf/Hartberg : Lebring - 2:0 (1:0)

81 Michael Hutter 2:0

17 Michael Hutter 1:0

Aufstellungen:

SV Lebring: Tomislav Lipovac - Stefan Greistorfer, Tobias Ehmann, Florian Ferk - Nikola Vuksanovic, Nejc Rober, Peter Tschernegg, Florian Gruber, Moritz Zettl, Michael Hofer (K) - Jonas Lang

Ersatzspieler: Dominik Huberts, Martin Lanz, Herbert Rauter, Fabio Schwinger, Benjamin Pummer, Christoph Martschinko

Trainer: Robert Kothleitner

FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat.: Maximilian Pußwald, Emir Redzic (K), Damjan Kovacevic, Lind Hajdari, Nelson Prenner, Michael Hutter, Thomas Rotter, Sam Schutti, Marcel Laschet, Tobias Pfeffer, Matthias Postl

Ersatzspieler: Harald Postl, Samir Mujkanovic, Can Kisa, Michael Haas, Fabian Wilfinger, Erik Schellenberger

Trainer: Markus Karner

by René Dretnik

Foto: RIPU Sportfotos

