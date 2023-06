Überraschung! Christian Deutschmann coacht ab sofort Pöllau

Details Mittwoch, 28. Juni 2023 08:56

Der TSV Pöllau beendete die Saison in der Oberliga Süd-Ost auf dem starken dritten Tabellenplatz hinter Hartbergs Amateuren und Bad Waltersdorf. Nun gibt es bei den Pöllauern sehr überraschend einen Trainerwechsel. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Der frühere GAK-Kapitän und Kalsdorf-Spieler Christian Deutschmann hat die Fußballschuhe an den Nagel gehängt.

Kein Geringerer als Christian Deutschmann coacht die Pöllauer ab sofort. Er folgt auf Roland Spreitzer. Der 35-jährige Deutschmann betreute zuletzt die Mannschaft des FC Oberes Feistritztal in der Unterliga Ost. "Ich freue mich wirklich sehr über diese Aufgabe. Pöllau ist ein ungemein spannender Verein mit viel Potenzial", so der Neo-Trainer gegenüber LIGAPORTAL. Die Ziele für die neue Saison. "Also wenn uns wieder der dritte Platz gelingen sollte, dann wären wir wohl alle sehr glücklich."

