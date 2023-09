Trainerrücktritt bei Kirchberg: David Schnaderbeck übernimmt

Details Donnerstag, 14. September 2023 08:15

Der TSV Kirchberg an der Raab aus der Oberliga Süd-Ost muss sich einen neuen Trainer suchen. Wie am Donnerstag bekannt wurde, tritt Trainer Sebastian Neumeister völlig überraschend zurück. Die Kirchberger konnten heuer bisher gerade einmal einen Punkt holen und liegen punktegleich mit dem Letzten auf Rang 13. LIGAPORTAL hat alle Infos.

David Schnaderbeck - hier noch im Dress von Sturm Graz - übernimmt interimistisch gemeinsam mit dem sportlichen Leiter Michael Brottrager die Trainerarbeit

"Aus unterschiedlichen Gründen muss ich mich leider von meiner Position verabschieden. Ich möchte mich beim Verein bedanken, der es mir in meinem jungen Alter schon ermöglicht hat, auf diesem Niveau zu arbeiten und Erfahrungen zu sammeln und auch bei der Mannschaft, die vom ersten Tag an meine Ideen angenommen und versucht hat, diese umzusetzen. Leider wurden wir in den letzten Pflichtspielen dafür zu wenig belohnt. Ich werde beim Verein bleiben und in einer anderen Rolle weiterhin mein Bestes geben, um den Kirchberger Weg erfolgreich zu bestreiten", erklärt der nunmehrige Ex-Coach.

Interimistisch werden Michael Brottrager (Sportlicher Leiter) und der bisherige Co-Trainer David Schnaderbeck das Coaching bei den Kirchbergern übernehmen.

Foto: RIPU Sportfotos

