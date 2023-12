TUS Bad Waltersdorf verstärkt Defensive mit Regionalliga-Kicker

Details Donnerstag, 21. Dezember 2023 11:18

Der TUS Bad Waltersdorf sicherte sich in eindrucksvoller Manier den Herbstmeistertitel in der Oberliga Süd-Ost Steiermark. Schon frühzeitig konnte man die Thermenstädter nicht mehr von Platz 1 verdrängen. Nun gibt es den ersten Transfer bei den Waltersdorfern, die damit ein klares Zeichen setzen, in welche Richtung es auch im Frühjahr gehen soll. LIGAPORTAL hat alle Infos.

Kein Geringerer als Niklas Szabo wechselt nach Bad Waltersdorf. Der 21-jährige Verteidiger wechselt vom SV Oberwart aus der Regionalliga Ost in die Steiermark und soll gemeinsam mit seinen Teamkollegen die Defensive weiter verstärken.

Foto: Attila Farkas

