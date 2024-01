TSV Kirchberg an der Raab präsentiert neuen Trainer

Details Samstag, 06. Januar 2024 12:35

Der TSV Kirchberg an der Raab hat am Samstag seinen neuen Übungsleiter für die Rückrunde in der Oberliga Süd-Ost präsentiert. Nachdem im Herbst der sportliche Leiter Michael Brottrager interimistisch übernahm, coacht ab sofort Cristian Kovacs die Raabtaler. LIGAPORTAL hat alle Infos.

"NEWS zum Jahreswechsel", heißt es auf der Facebookseite der Kirchberger. Der Verein begrüßt Cristian Kovacs auf der Trainerbank. "Es freut uns, mit Cristian Kovacs einen neuen Trainer für unsere KM I begrüßen zu dürfen", so der sportliche Leiter Brottrager, der gemeinsam mit David Schnaderbeck als Co-Trainer agiert. Kovacs trainierte zuletzt die Kampfmannschaft von Eggersdorf und die U17 von Gleisdorf. "Es freut mich sehr Cristian Kovacs als neuen Trainer der KM I begrüßen zu dürfen! Mit ihm haben wir einen Trainer, der unsere Philosophie, junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu fördern, mittragen kann und möchte. Im Sommer haben wir unseren Kader schon mit einigen jungen Talenten aus der Region erweitert und in den nächsten 1-2 Jahren kommen weitere junge Talente aus der eigenen Jugend nach. Das ist natürlich eine große Herausforderung aber mit seinem Fachwissen, seiner Erfahrung und vor allem mit seiner Persönlichkeit werden sich nicht nur unsere Jungen sondern auch erfahrenen Spieler weiterentwickeln und unser ganzer Verein davon profitieren. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt dass wir mit seiner Hilfe unsere Ziele erreichen werden", so Brottrager.