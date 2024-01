Neuer Trainer: Christian Gerlitz steht bei TSV Pöllau ante portas

Details Donnerstag, 11. Januar 2024 13:05

In letzter Zeit war es sehr ruhig um den TSV Pöllau aus der Oberliga Süd-Ost. Eine Runde vor Ende der Herbstsaison wurde ohne Aufsehen Christian Deutschmann als Trainer freigestellt und Vorstandsmitglied Christian Moser übernahm. Auch in der sportlichen Leitung stehen - wie LIGAPORTAL erfahren hat - Änderungen bevor. Was schon jetzt so gut wie fix ist. Es gibt einen neuen Trainer. Wir haben alle Infos.

Kein Geringerer als Christian Gerlitz soll die Traineragenden bei den Pöllauern übernehmen. Gerlitz, der schon in der Regionalliga coachte, trainierte bis zur Winterpause sehr erfolgreich die Kampfmannschaft des SC St. Ruprecht an der Raab, führte den Klub in die Unterliga Ost. Jetzt schlägt Gerlitz ein neues Kapitel auf - bei den Pöllauern.