USV Hartberg/Umgebung: "So schnell wie möglich Klassenerhalt sichern!"

Der USV Hartberg/Umgebung beendete die Hinrunde in der steirischen Oberliga Süd-Ost auf dem neunten Tabellenplatz. Der Klub fuhr 16 Punkte ein. Damit dürfte man wohl zufrieden sein. LIGAPORTAL sprach nun mit dem sportlichen Leiter Dietmar Pölzler. Wir wollten von ihm wissen, was gerade im Verein passiert und wie die Ziele für das Frühjahr ausschauen.

LIGAPORTAL: Wie zufrieden bist du mit der Hinrunde?

Dietmar Pölzler: "Im Grunde waren wir mit der Hinrunde doch zufrieden, jedoch glauben wir das 4 bis 6 Punkte mehr möglich gewesen wären. Betrachtet man das Durchschnittsalter von 21,8 Jahren und die 9 Auswärtsspiele die wir im Herbst hatten können wir doch positiv in das Frühjahr blicken. Die Höhepunkte waren definitiv das Derby zuhause gegen Sonnhofen. Gegen Sonnhofen hat sich in den letzten Jahren wirklich eine positive Rivalität entwickelt und ist sich immer das Spiel mit den meisten Zusehern und natürlich auch der Auswärtssieg in Pöllau."

LIGAPORTAL: Wie sehr hast du die Winterpause genossen?

Dietmar Pölzler: "Ich glaube ich kann für die gesamte Mannschaft sprechen, das die Winterpause doch von allen sehr genossen wird, um die Akkus wieder aufzuladen."

LIGAPORTAL: Wie haben sich die Spieler fitgehalten?

Dietmar Pölzler: "Die Jungs hatten ein 7-wöchiges Heimprogramm ehe wir uns dann am 22. Jänner wieder alle gemeinsam zum Mannschaftstraining getroffen haben."

LIGAPORTAL: Haben sich die Saisonziele durch den Herbst verändert?

Dietmar Pölzler: "So schnell als möglich nichts mit dem Abstieg zu tun haben, damit wir unserem Heimpublikum bei 9 Heimspielen einen befreiten und attraktiven Offensivfußball bieten können."

LIGAPORTAL: Wie wichtig sind Onlineportale wie Ligaportal für den Amateurfußball?

Dietmar Pölzler: "Meiner Meinung sind Onlineportale wie Ligaportal sehr wichtig da man stets auch live bei den anderen Sportplätzen dabei ist. Durch die gute Berichterstattung wird dem Amateurfußball für außenstehende Personen mehr Glanz und Aufmerksamkeit verliehen, was für alle nur von Vorteil sein kann."

LIGAPORTAL: Wie viele Punkte braucht es heuer für den Klassenerhalt bzw. den Meistertitel?

Dietmar Pölzler: "⁠Bad Waltersdorf wird sich heuer wohl nur selbst schlagen können, hoffe jedoch das Krottendorf und Anger es vielleicht doch noch spannend machen können. Der Liga würde es guttun. Für den sicheren Klassenerhalt sollte man schon ca. 27 bis 30 Punkte holen."

LIGAPORTAL: Hat es Transfers gegeben?

Dietmar Pölzler: "Wir haben uns von einem Legionär getrennt und versuchen weiterhin den Weg mit jungen, regionalen Spielern weiterzugehen. Aus unserer Sicht, können und werden wir von diesem Weg nicht abweichen."