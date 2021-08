Waltersdorf knackt Krottendorf vor eigenem Publikum

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Zum Auftakt in die neue traf der SV Krottendorf zu Hause auf den TUS Bad Waltersdorf. Die Favoritenrolle war nicht klar auszumachen, Am Ende konnte sich Waltersdorf aber knapp mit 2:1 durchsetzen. Das Spiel hätte sich am Ende sogar noch mehr Treffer verdient, denn beide Teams fanden Tormöglichkeiten vor.

Die Partie beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Die Krottendorfer sind in den Aktionen nach vorne aber konkreter und finden auch gleich Tormöglichkeiten vor. Die beste Chance hat dann aber Waltersdorf: Der Ball geht haarscharf daneben. In weiterer Folge muss immer wieder der Waltersdorfer Goalie eingreifen, in höchster Not nach einer Aktion von Gabbichler. Dann geht es ohne Tore in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Krottendorfer: n der 48. Minute erzielt Christoph Reichl das 1:0 für Waltersdorf. Jetzt erst recht, denkt sich Robin Flechl, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hat (52.) - er trifft mit einem satten Schuss. Damit ist wieder alles offen. Nur Augenblicke darauf ist der Doppelschlag perfekt. Es gibt Elfmeter und Philipp Schaffer versenkt die Kugel im Kasten. Damit ist jetzt Krottendorf gefordertn, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne und riskieren. Es bleibt aber dabei. Waltersdorf holt sich die drei Zähler.

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Das waren hart erkämpfte Punkte für uns. Nach dem 2:1 konnten wir leider nicht zulegen, wodurch das Match spannend geblieben ist. Aufgrund des doch sehr strittigen Elfmeters war das Glück dieses Mal auf unserer Seite.Ein Remis wäre gerecht gewesen."

Oberliga Süd-Ost: SV Krottendorf – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:2 (0:0)

48 Christoph Reichl 0:1

52 Robin Flechl 1:1

55 Philipp Schaffer 1:2

