Waldbach holt sich in Nachspielzeit drei Punkte in Anger

Details Samstag, 07. August 2021 07:00

Der SV Anger zum Auftakt der neuen Saison in der Oberliga Süd-Ost den SVH Waldbach. Die Angerer hatten sich viel für das Spiel vorgenommen, mussten sich am Ende aber knapp mit 1:2 geschlagen geben. Damit verläuft der Start in die neue Spielzeit alles andere als nach Plan. Gerade zu Hause wollten die Angerer unbedingt punkten, stehen jetzt aber ohne Punkte da.

Im ersten Durchgang tasten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gibt es nicht zu verzeichnen. Anger hat allerdings mehr vom Spiel, kann aus dem Übergewicht aber kein Kapital schlagen. Ein Schuss wird gefährlich abgefälscht, ein weiterer Schuss geht deutlich drüber. Das Spiel plätschert dann dahin und nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Angerer. Für das erste Tor sorgte Lukas Schmidt. In der 47. Minute trifft der Spieler von Waldbach per direktem Eckball ins Schwarze. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Anger riskiert in Folge mehr und gibt Gas. Man schwächt sich dann aber selbst, indem Stefan Holzerbauer die Gelb-Rote Karte sieht. Trotz Unterzahl gelingt Alexander Kreimer für Anger der Ausgleich in der 87. Minute. Das dürfte wohl das Ergebnis ein, doch nicht mit den Waldbacher. In der Nachspielzeit treffen die Gäste nach einem Eckball noch zum Sieg.

Philipp Zink: "Diese Niederlage tut sehr weh. Wir haben uns viel zum Saisonstart vorgenommen. Ich denke, dass ein Remis am Ende gerechter gewesen wäre. Wir dürfen uns gerade in der Schlussphase nach einem Eckball nicht so unkonzentriert anstellen. So etwas wird bestraft."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – SV Hochwechsel Waldbach, 1:2 (0:0)

47 Lukas Schmidt 0:1

91 Alexander Kreimer 1:1

94 Alen Romih 1:2

