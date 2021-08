Anger trifft gegen Gleisdorf fünf Mal

Details Samstag, 14. August 2021 09:19

Die Zweitvertretung von FC Gleisdorf 09 kommt im neuen Fußballjahr in der Oberliga Süd-Ost einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits zwei Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es gegen den SV Anger eine 3:5-Pleite.

Die Gäste geraten bereits in der dritten Minute ins Hintertreffen. Mit der Führung im Rücken machen die Angerer munter weiter und wollen nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Gleisdorf spielt munter nach vorne und ist bemüht. Gerade in einer Phase, wo die Gleisdorfer dem Treffer immer näher kommen, steht es 2:0 für Anger. Per Kopf landet der Ball im Kasten. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöht Balthasar Berger den Vorsprung des Heimteams auf 3:0 (40.) - er braucht nur noch seinen Fuß hinhalten. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Gleisdorfer: Lukas Gaulhofer zieht ab, der Torwart schaut nicht gut aus und schon steht es 4:0. Das ist wohl die endgültige Entscheidung. Pötz ist in der 60. Minute eiskalt - er luchst dem Gegner den Ball ab und lässt dem gegnerischen Torwart keine Chance. Die Gleisdorfer wachen letztlich zu spät auf, denn die Schlusssphase gehört ganz klar ihnen. Auf ein Eigentor folgen zwei weitere Treffer. Die Gleisdorfer haben plötzlich Gefallen gefunden, allerdings läuft ihnen die Zeit davon.

SV Ada Anger machte durch den ersten Saison-Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz. Vergangene Woche hatte man eine Niederlage kassiert.

Den Blick aufs Klassement wird man bei Gleisdorf II – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist FC Gleisdorf 09 II abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang.

Philipp Zink (Sektionsleiter Anger): "Dieser Sieg ist sehr wichtig für uns. Auch wenn wir am Schluss sehr unkonzentriert waren und uns das in anderen Spielen nicht mehr passieren darf. Bis zu den Gegentreffern war es aber eine gute Leistung und ein verdienter Sieg für unser Team."

Oberliga Süd-Ost: SV Ada Anger – FC Gleisdorf 09 II, 5:3 (3:0)

3 Alexander Peter Poetz 1:0

26 Alexander Peter Poetz 2:0

40 Balthasar Berger 3:0

51 Lukas Gaulhofer 4:0

60 Alexander Peter Poetz 5:0

78 Eigentor durch Stefan Toedling 5:1

80 Raffael Horvath 5:2

84 Fabian Eder 5:3

