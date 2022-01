Kompakt auf einen Blick: 87 Testspiele sind in der Oberliga Süd fixiert

Details Donnerstag, 20. Januar 2022 11:37

Mit Freitag, 21. Jänner erwacht auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Winterschlaf". Dann rollt es wieder, das runde Leder, auf den Trainingsplätzen. Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. So "nebenbei" gilt es auch noch mit der auferlegten 2G-Regelung zurechtzukommen: Die 25-Personen-Obergrenze ist die Zahl aller gleichzeitig an einer Zusammenkunft teilnehmenden Personen, das heißt auch inklusive Schiedsrichterteam. Mal sehen welcher Club mit dieser etwas eigensinnigen Bestimmung in der Aufbauphase am besten zurechtkommt. Die Rückrunde gelangt dann mit 18. März zur Austragung. Bislang sind in der Oberliga Süd/Ost bereits 87 Testspiele terminisiert:

Der Bad Waltersdofer Alen Ploj ist dabei dem Pischelsdorfer Matija Ezgeta, das Leder abzuluchsen.

MANNSCHAFT GEGNER LIGA DATUM ERGEBNIS FEHRING Fürstenfeld LL 28.01 Großklein OLM 04.02 Jennersdorf 2.KL 11.02 St. Margarethen ULS 15.02 Gnas LL 18.02 Gamlitz LL 25.02 Klöch ULS 26.02 Ilzer SV LL 04.03 Gössendorf OLM 11.03 HARTBERG II Kohfidisch BLL 04.02 Stegersbach 2.KL 25.02 Rohrbach ULO 12,03 B. WALTERSDORF Jennersdorf 2.KL 25.02 Pöllauberg ULO 05.03 Bad Gams ULW 12.03 PISCHELSDORF St. Ruprecht/R. GLO 29.01 Gross Steinbach ULO 05.02 Tillmitsch ULW 12.02 Vorau ULO 19.02 Dorf a.d. Pram LLW 26.02 Greinbach ULO 05.03 Rebenland OLM 11.03 FC ALMENLAND Lafnitz Am. LL 29.01 Gratkorn OLM 04.02 Kainbach-H. ULM 11.02 Strallegg ULO 16.02 Andritz ULM 19.02 Greinbach ULO 26.02 Fürstenfeld LL 04.03 KIRCHBERG/R. Fürstenfeld LL 04.02 St. Margarethen ULS 08.02 Gamlitz LL 11.02 Pachern OLM 18.02 FC Leibnitz ULW 25.02 Gnas LL 05.03 Gabersdorf OLM 11.03 KROTTENDORF Hinterberg OLN 29.01 FC Leibnitz ULW 05.02 Strallegg ULO 25.02 Pachern OLM 11.03 WALDBACH Strallegg ULO 29.01 Rein OLM 05.02 FC Leibnitz ULW 12.02 Bruck/Mur LL 01.03 Sonnhofen ULW 12.03 ANGER Hinterberg OLN 05.02 Greinbach ULO 12.02 Schwertberg LLO 19.02 Rohrbach ULO 26.02 Bruck/Mur LL 05.03 Gratkorn OLM 12.03 PÖLLAU: Oberwart 2.KL 06.02 Rechnitz 2.KL 09.02 Pöllauberg ULO 12.02 Sturm U18 NWL 15.02 Hartberg/U. ULO 26.02 Eggersdorf ULM 05.03 Haitzendorf LLW 12.03 EICHKÖGL Lieboch 1.MB 22.01 Großklein OLM 29.01 Gabersdorf OLM 05.02 Tobelbad OLM 12.02 Gössendorf OLM 19.02 Paldau ULS 04.03 Kumberg ULM 11.03 ILZTAL Tobelbad OLM 30.01 Greinbach ULO 05.02 Gössendorf OLM 12.02 Gabersdorf OLM 19.02 St. Stefan/R. ULS 26.02 Gratkorn OLM 04.03 Birkfeld ULO 11.03 GLEISDORF II Flavia Solva ULW 29.01 Mitterdorf/R. GLO 05.02 Hausmannst. ULM 12.02 St. Margarethen ULS 22.02 Sonnhofen ULO 05.03 Strallegg ULO 12.03 FELDBACH Sturm II RLM 28.01 Kalsdorf RLM 01.02 Güssing BLL 05.02 Eggersdorf ULM 15.02 Klöch ULS 19.02 Hof ULS 22.02 Heiligenkreuz LL 25.02 Ilzer SV LL 28.02 Vorau ULO 11.03

