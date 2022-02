Pischelsdorfs Süßmaier: "Wollen jedes Spiel gewinnen!"

LIGAPORTAL: Wie sehen die Ziele für die Rückrunde?

Christoph Süßmaier: "Ich möchte jedes Spiel gewinnen. Relegation um den Landesligaufstieg wäre in meinem Alter schon lustig (lacht). Unser Ziel ist es, weiterhin junge Spieler aus der näheren Umgebung in die Oberligamannschaft einzubauen (interessierte Spieler dürfen sich immer melden) und immer so weit als möglich vorne mitzuspielen."