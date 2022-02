Klar abgesteckte Fronten: In der Oberliga Süd scheint der Käse gegessen

Details Mittwoch, 23. Februar 2022 06:58

Am 18. März ist es auch in der Oberliga Süd/Ost soweit. Da ertönt der langerwartete Rückrunden-Anpfiff. Der Blick auf die Tabelle verrät dabei, dass möglicherweise die Entscheidungen bereits gefallen sind. Vorne scheint der 'Langzeit-Tabellenführer' UFC Fehring endlich den Lohn der Bemühungen einfahren zu können. Kaum anzunehmen, dass da der 10-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Eggendorf/Hartberg Amateure letztlich nicht reichen sollte. Demzufolge sollte dem Fehringer Landesliga-Comeback nichts im Wege stehen. Am anderen Ende der Tabelle sieht es derzeit für Gleisdorf II und Feldbach nur wenig rosig aus. Wenngleich man aber in beiden Lagern noch Hoffnung schöpft bzw. sieht man trotz des saftigen Rückstands zum rettetenden Ufer, noch Licht am Horizont.

Testspiele KW 07 (14. bis 20. Feber):

Gnas (LL) - Fehring 2:3 Tore: Glanz, Topolec, S. Lindner

Eggersdorf/Hartberg Am. - Horn Am. (1.Kl) 10:0 (4:0) Tore: Kolb 2, Wilfinger 2, Horvath 2, Schantl, Stojcevic, Hirschböck, Erhardt

Pischelsdorf - St. Ruprecht/R. (GLO) 3:1 (0:0) Tore: B. Tödling 3

Strallegg (ULO) - Almenland 3:4 (2:3) Tore: Niess 3, Mandl

Almenland - Andritz (ULW) 1:2 (1:1) Tor: Fiedler

Pachern (OLM) - Kirchberg/R. 3:4 (2:3) Tore: Rabl 3, Loder

Krottendorf - Krems (LL) 0:2 (0:1)

KSV Amateure (OLN) - Waldbach 6:1 (1:1) Tor: Grandits

Waldbach - Rein (OLM) 2:4 (0:3) Tore: Schwengerer, Hold



Sturm U18 - Pöllau 2:0 (1:0)



Fürstenfeld - Pöllau 8:0 (3:0



Gössendorf (OLM) - Eichkögl 4:2 (2:0) Tore: Petrovic, Kudic

Ilztal - Gabersdorf (OLM) 6:1 (2:0) Tore: Höfler 3, Kulmer 2, Goriupp

Gleisdorf II - Ligist (ULW) 2:1 (0:0) Tore: Zettel, Pliso

St. Margarethen/R. (ULS) . Gleisdorf II 2:0 (0:0)

Hof (ULS) - Feldbach 1:4 (1:3) Tore: Sostaric, Telser, Dodlek, Tusek

Startrunde (18./19. März):

Ilztal - Feldbach / Bad Waltersdorf - Krottendorf / Fehring - Pöllau / Pischelsdorf - Gleisdorf II / Eggendorf/Hatberg II - Almenland / Eichkögl - Kirchberg / Waldbach . Anger

