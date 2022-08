8:0-Machtdemonstration! Hartberg Amateure schießen Almenland aus dem Stadion

Details Sonntag, 07. August 2022 18:44

FC Almenland konnte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amateure zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:8. Die Hartberger zeigen damit eine Machtdemonstration. Der Meistertitel führt heuer wohl über sie.

Das Spiel beginnt denkbar ungünstig für die Gäste. Nach nur neun Minuten kassiert Philipp Gissing eine Rote Karte muss frühzeitig vom Platz. Damit sind die Gäste für 81 weiteren Minuten in Unterzahl. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe die Gastgeber das Überzahlspiel ausnutzen: Für den Führungstreffer von Eggendorf/Hartberg Amat. zeichnete Maximilian Sellinger verantwortlich (23.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Can Kisa die Führung der Heimmannschaft aus. Noch vor der Halbzeit legte FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. den dritten Treffer nach (45.). Damit ist das Spiel wohl schon jetzt entschieden, ehe es in die Pause geht.

Der dominante Vortrag von Eggendorf/Hartberg Amat. im ersten Spielabschnitt setzte sich schließlich im zweiten Durchgang fort. Eggendorf/Hartberg gelang in der 48. Spielminute der vierten Tagestreffer. Almenland ist überfordert und löst sich in Folge gänzlich auf. FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. schraubte das Ergebnis in der 62. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. Fabian Wilfinger gelang ein Doppelpack (86./90.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Auch in der Nachspielzeit kannte Eggendorf/Hartberg Amat. keine Gnade. Tobias Pfeffer markierte den achten Treffer (93.). Schließlich feierte Eggendorf/Hartberg gegen FC Almenland am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Oberliga Süd-Ost: FSC Hochegger Dächer Eggendorf/Hartberg Amat. – FC Almenland, 8:0 (3:0)

93 Tobias Pfeffer 8:0

90 Fabian Wilfinger 7:0

86 Fabian Wilfinger 6:0

62 Samir Mujkanovic 5:0

48 Juergen Lemmerer 4:0

45 Juergen Lemmerer 3:0

42 Can Kisa 2:0

23 Maximilian Sellinger 1:0