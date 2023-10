TUS Bad Waltersdorf vor Herbstmeistertitel: Sieg über USC Sonnhofen/Rabenwald

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 09:37

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf und USC Sonnhofen/Rabenwald an diesem elften Spieltag. Sonnhofen/Rabenwald erlitt gegen Bad Waltersdorf erwartungsgemäß eine Niederlage. Zwei Runden vor Ende der Herbstdurchgang führen die Waltersdorfer mit fünf Punkten Vorsprung die Tabelle an.

Führung für Waltersdorf

Thomas Wotolen brachte sein Team in der 24. Minute nach vorn. Für das 2:0 von Waltersdorf zeichnete Pascal Archan verantwortlich (29.). Die Hintermannschaft von USC Sonnhofen/Rabenwald ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Sonnhofen verkürzt

In der 53. Minute erzielte Daniel Bauernhofer das 1:2 für das Heimteam. Archan schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (57.). Sonnhofen/Rabenwald versenkte die Kugel in der 73. Minute zum 2:3. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf gegen USC Sonnhofen/Rabenwald.

Trotz der Schlappe behält Sonnhofen/Rabenwald den fünften Tabellenplatz bei. Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat USC Sonnhofen/Rabenwald derzeit auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich Sonnhofen/Rabenwald weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Wer soll Bad Waltersdorf noch stoppen? Der Gast verbuchte gegen USC Sonnhofen/Rabenwald die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Süd-Ost weiter an. Offensiv sticht Waltersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 30 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saisonbilanz des Tabellenprimus sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei neun Siegen und einem Unentschieden büßte TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf lediglich eine Niederlage ein. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Bad Waltersdorf ungeschlagen ist.

Am kommenden Freitag tritt Sonnhofen/Rabenwald bei FC Almenland an, während Waltersdorf zwei Tage zuvor SV Hochwechsel Waldbach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Wagner (Sportlicher Leiter Bad Waltersdorf): "Wir wussten, dass es heute ein schweres Auswärtsspiel werden wird. Nach den ersten 30 Minuten hätten wir höher führen können. Sonnhofen war ein guter Gegner und hat sich immer wieder zurück gekämpft. Insgesamt aber ein verdienter Sieg."

Aufstellungen:

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Tobias Baumgartner, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Philipp Lembäcker, Daniel Bauernhofer, Jan Mauerhofer, Elias Maritschnik, Julian Gleichweit -



Ersatzspieler: Matthias Schlagbauer, David Kohl, Samuel Wurzer, Samo Zalik



Trainer: Bernd Kulmer

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber (K), Ognjen Davidovic, Michael Grasser , BEd - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl, Pascal Archan - Michael Goger, Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Philipp Schaffer, Gabriel Antin, Moritz Eder, Niklas Frewein



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 2:3 (0:2)

73 Philipp Lembaecker 2:3

57 Pascal Archan 1:3

53 Daniel Bauernhofer 1:2

29 Pascal Archan 0:2

24 Thomas Wotolen 0:1

