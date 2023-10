Hofer-Hattrick bis Spielminute 10: TSV Pöllau feiert klaren Sieg über SV Krottendorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 23:27

Obwohl SV TRIOTRONIK Krottendorf auf dem Papier der klare Favorit war, musste der Gast gegen TSV Sparkasse Pöllau eine überraschende 2:5-Pleite einstecken. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von SV Krottendorf. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht.

Blitzstart der Pöllauer

Mit einem schnellen Hattrick (3./7./10.) zum 3:0 schockte Markus Hofer Krottendorf. Bis zur Pause hielt die Defensive von SV TRIOTRONIK Krottendorf dann aber doch dicht, sodass sich der Vorsprung von TSV Pöllau nicht weiter vergrößerte.

Krottendorf verkürzt

Kristof Sandor Nemeth beförderte das Leder zum 1:3 von SV Krottendorf über die Linie (62.). Ardi Bregovina verkürzte für Krottendorf später in der 72. Minute auf 2:3. Doppelpack für Pöllau: Nach seinem ersten Tor (82.) markierte Lukas Scherf wenig später seinen zweiten Treffer (89.). Schlussendlich verbuchte TSV Sparkasse Pöllau gegen SV TRIOTRONIK Krottendorf einen überzeugenden Heimerfolg.

TSV Pöllau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem elften Platz. Die Stärke von Pöllau liegt in der Offensive – mit insgesamt 21 erzielten Treffern. In dieser Saison sammelte TSV Sparkasse Pöllau bisher vier Siege und kassierte sieben Niederlagen.

Der Patzer von SV Krottendorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die gute Bilanz von Krottendorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV TRIOTRONIK Krottendorf bisher sieben Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen.

Während TSV Pöllau am kommenden Freitag USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung empfängt, bekommt es SV Krottendorf am selben Tag mit SV C&P Frannach zu tun.

Stimme zum Spiel:

Daniel Jokesch (Sportlicher Leiter Pöllau): "Natürlich sind wir mit dem Sieg sehr zufrieden, auch wenn es zwischenzeitlich noch einmal eng wurde. Die Mannschaft hat sich dann aber wieder auf die Stärken besonnen und verdient gewonnen."

Aufstellungen:

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller (K), Martik Barbaryan, Stefan Moosbrugger, Markus Hofer, Lukas Scherf, Michael Kölbl, Michael Mock, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Marvin Gleichweit, Simon Abutu Oduh, Christoph Derler, Jannik Andiel



Trainer: Christian Deutschmann

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Matthias Kaufmann, Armin Weber - Paul Proksch, Vito Lapic, Alexander Wiedenhofer, Ardi Bregovina, Kristof Sandor Nemeth, Jan Spranger, Florian Pösinger - Sebastian Griebichler



Ersatzspieler: Marvin Ressel, Marcel Niess, Artur Jndoyan, Mathias Kochauf, Mag. Martin Lehrer, Timo Schloffer



Trainer: Michael Heil

Oberliga Süd-Ost: TSV Sparkasse Pöllau – SV TRIOTRONIK Krottendorf, 5:2 (3:0)

89 Lukas Scherf 5:2

82 Lukas Scherf 4:2

72 Ardi Bregovina 3:2

62 Kristof Sandor Nemeth 3:1

10 Markus Hofer 3:0

7 Markus Hofer 2:0

3 Markus Hofer 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.