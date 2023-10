TSV Kirchberg/R. schlägt SVH Waldbach und gibt Rote Laterne ab

Details Montag, 23. Oktober 2023 22:58

SVH Waldbach konnte TSV Kirchberg/R. nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4. Eine 2:0-Pausenführung legte den Grundstein für die drei Punkte. Drei Punkte, die Kirchberg Greinbach überholen lassen. Damit gibt man die Rote Laterne an die Greinbacher ab.

Packendes Spiel

In einem packenden Fußballspiel waren die Kirchberger von Anfang an die dominierende Mannschaft. Bereits in den ersten Minuten des Spiels fand kaum Gelegenheit, die Mittellinie zu überqueren. Die Kirchberger Entschlossenheit zahlte sich aus, als sie in der 1. Halbzeit in Führung gingen. Dieses Tor wurde durch eine brillante Flanke von Loder aus dem linken Halbfeld erzielt. Suakis, versuchte zu klären, spielte den Ball jedoch unglücklicherweise etwa 11 Meter vor dem Tor zu Färber, der den Ball unter die Latte hämmerte und den Gästen die 1:0 Führung verschaffte.

In der 30. Minute sah Szakos die gelb-rote Karte nach einem wiederholten klaren Foul. Trotz der Unterzahl kam Waldbach nach der Halbzeitpause stark aus der Kabine und lief Kirchberg hoch und aggressiv an. In dieser Phase begingen die Hausherren einige fahrlässige Fehler, die beinahe ein Gegentor einbrachten. Doch ab der 55. Minute bekamen die Kirchberger das Spiel wieder unter Kontrolle.

Entscheidung fällt

Kurz darauf, in der 2. Halbzeit, bot sich Kirchberg erneut eine Gelegenheit. Der Torwart von Waldbach, Santa, versuchte, den Ball weit aus dem Strafraum ins rechte Seitenaus zu klären, doch der Ball war zu kurz. Rabl eroberte den Ball und schoss aus etwa 25 Metern in ein leeres Tor, was dem TSV das 2:0 bescherte.

Das 3:0 erzielten die Kirchberger durch eine großartige Kombination über die rechte Seite. Edlinger flankte von rechts, und Rabl köpfte aus 8 Metern Entfernung unter die Latte. Waldbach hielt sich jedoch nicht zurück und erzielte ihr erstes Tor (3:1) mit einer präzisen Flanke von links, die über Eder hinweg auf die zweite Stange gelangte. Vukmanic nahm den Ball überragend an und versenkte ihn mit einem präzisen Schuss ins kurze Eck unter die Latte.

In der 69. Minute hatte Kirchberg eine weitere vielversprechende Möglichkeit, als Loder alleinstehend 5 Meter vor dem Tor den Ball an die Latte schoss. Schließlich besiegelten die Kirchberger den überlegenen Auftritt mit dem 4:1-Treffer, der aus einer Ecke von rechts resultierte. Eder brachte den Ball mit dem Kopf zu Baumkircher, der erfolgreich ins Tor traf.

SVH Waldbach tritt kommenden Mittwoch, um 19:30 Uhr, bei TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf an. Drei Tage später empfängt TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. USC Raika Eichkögl.

Stimme zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): "Wir waren, bis auf die Anfangsminuten in der zweiten Halbzeit, wo Waldbach mit einem Mann weniger besser in Spiel kam als erste Halbzeit, klar spielbestimmend. Daher geht der Sieg auch in dieser Höhe in Ordnung."

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, 1:4 (0:2)

71 Peter Baumkircher 1:4

67 Tin Vukmanic 1:3

61 Christoph Rabl 0:3

21 Christoph Rabl 0:2

15 Martin Faerber 0:1

