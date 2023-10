Sieg gegen SVH Waldbach: TUS Bad Waltersdorf sichert sich frühzeitig Herbstmeistertitel

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 19:58

Ein Tor machte den Unterschied – Bad Waltersdorf siegte mit 2:1 gegen SVH Waldbach. Luft nach oben hatte Waltersdorf - zumindest bei der Chancenauwertung - dabei jedoch schon noch. Damit sichert sich Bad Waltersdorf eine Runde vor Ende der Herbstmeisterschaft den Herbstmeistertitel.

Führung für Waltersdorf

Die erste Halbzeit begann mit viel Spannung und einem intensiven Kampf auf dem Feld. In der 37. Minute erzielte Pascal Archan von Bad Waltersdorf das entscheidende Tor, das den Weg zur Herbstmeisterschaft ebnete. Die erste Halbzeit endete mit einem 1:0 zugunsten von Bad Waltersdorf. Der Nebel über dem Spielfeld machte es den Zuschauern und wohl auch den Spielern nicht leicht, das Geschehen zu verfolgen.

Waldbach verkürzt

In der zweiten Halbzeit setzten beide Mannschaften ihre Bemühungen fort, aber der Nebel schien dichter zu werden. Dennoch gelang es Bad Waltersdorf, in der 71. Minute das 2:0 zu erzielen. Thomas Wotolen verwandelte trocken nach einer überragenden Vorlage. In der 78. Minute gelang SV Hochwechsel Waldbach aus dem Nichts der Anschlusstreffer, und es stand plötzlich 2:1. Die letzten Minuten des Spiels waren von einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen geprägt. Sowohl Bad Waltersdorf als auch SV Hochwechsel Waldbach sahen gelb-rote Karten.

Das Spiel endete schließlich mit einem 2:1-Sieg für Bad Waltersdorf, was ihnen die Herbstmeisterkrone einbrachte. Die Freude auf Seiten der Gastgeber kannte keine Grenzen. Die Fans feierten ihren Sieg und freuten sich auf die kommende Runde.

Wer soll Waltersdorf noch stoppen? Der Ligaprimus verbuchte gegen SVH Waldbach die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Süd-Ost weiter an. Offensiv sticht TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 32 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Mit dem Sieg baute Waltersdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Bad Waltersdorf zehn Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit acht Begegnungen hat TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Waldbach führt mit 14 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war SV Hochwechsel Waldbach in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Bad Waltersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USC Raika Eichkögl an. Einen Tag später empfängt SVH Waldbach FC Almenland.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Verdiente drei Punkte, mit einer besseren Chancenauswertung hätte der Sieg durchaus höher ausfallen können."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber (K), Ognjen Davidovic, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Philipp Sittsam, Matthias Walter, BEd Wolfgang Waldl, Pascal Archan - Michael Goger, Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Philipp Schaffer, Gabriel Antin, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Marcel Robert Spandl - Josip Zeba, Thomas Kandlhofer (K), Felix Kittinger, Sandro Pfeffer, Markus Rosenberger - Karlo Klaric, Niko Maric, Oliver Grandits, Gabriel Hold - Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Roland Santa, Markus Peter Sommersguter, Dominik Lueger, Mihael Sasko, Bruno Skaro



Trainer: Arrigo Kurz , MSc

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – SV Hochwechsel Waldbach, 2:1 (1:0)

78 Mihael Sasko 2:1

70 Thomas Wotolen 2:0

35 Pascal Archan 1:0

