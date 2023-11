SVH Waldbach feiert klaren Sieg gegen FC Almenland

Details Sonntag, 05. November 2023 19:59

SV Hochwechsel Waldbach erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen FC Almenland. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SVH Waldbach den maximalen Ertrag.

Blitzstart der Waldbacher

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag das Heimteam bereits in Front. Sandro Pfeffer markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Almenland bemüht

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Oliver Grandits schnürte einen Doppelpack (52./71.), sodass Waldbach fortan mit 3:0 führte. Die Gäste sind zwar weiter bemüht, können dem Gegner aber nichts entgegensetzen. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte SV Hochwechsel Waldbach gegen FC Almenland.

SVH Waldbach schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 17 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Fünf Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Waldbach momentan auf dem Konto.

FC Almenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den neunten Platz in der Tabelle ein. FC Almenland verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. FC Almenland ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 empfängt SV Hochwechsel Waldbach dann im nächsten Spiel Dietersdorfer USV Loipersdorf, während FC Almenland einen Tag zuvor bei USC Raika Eichkögl antritt.

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Nach der sehr langen und intensiven Saison, hatten wir jetzt in der Schlussphase große personelle Sorgen und so mussten wir gestern 7 Ausfälle verkraften. Die Mannschaft hat es aber überragend gemacht und nochmal alles reingehaut und hochverdient die 3 Punkte geholt. Pauschallob an meine Mannschaft, das Ergebnis geht auch in dieser Höhe in Ordnung! Trotz allem sind wir jetzt froh das wir positiv in die Winterpause kommen und wieder alle Kräfte sammeln können!"

Aufstellungen:

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Roland Santa - Josip Zeba, Thomas Kandlhofer (K), Mark Szakos, Sandro Pfeffer, Markus Rosenberger - Karlo Klaric, Oliver Grandits, Gabriel Hold - Bruno Skaro, Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Marcel Robert Spandl, Dominik Lueger, Arrigo Kurz , MSc, Johannes Hofer , MEd



Trainer: Arrigo Kurz

FC Almenland: Philipp Gissing, Florian Mandl, Florian Karrer, Lukas Schuh, Luca Durlacher, Fabian Lechmann, Marcel Pascal Wieltschnig, Martin Raffael Knoll, Dominik Lackner, Markus Winter, Andreas Winter (K)



Ersatzspieler: Martin Gissing, Lukas Schlemmer, Georg Vorraber, Martin Lackner, David Hechtl, Martin Hannes Gruber



Trainer: Markus Durlacher

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – FC Almenland, 3:0 (1:0)

71 Oliver Grandits 3:0

52 Oliver Grandits 2:0

2 Sandro Pfeffer 1:0

