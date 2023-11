Flechl-Doppelpack bringt SV Krottendorf drei Punkte USV Hartberg/U.

Details Sonntag, 05. November 2023 20:15

SV Krottendorf gewann das Samstagsspiel gegen USV Hartberg/U. mit 2:0. Krottendorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Keine Tore, doch bemühte Teams

In der ersten Halbzeit sieht das Publikum eine ausgeglichene Partie. Beide spielen mutig nach vorne, es gibt aber keine Tore. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Flechl mit zwei Toren

Im zweiten Durchgang ein ähnliches Bild, auch wenn Krottendorf zusehends das Heft in die Hand nimmt. Bis zum ersten Treffer, dauert es aber noch. Robin Flechl brachte Hartberg/U per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 77. und 83. Minute vollstreckte. Letzten Endes holte SV TRIOTRONIK Krottendorf gegen den Gast drei Zähler.

Im letzten Hinrundenspiel errang SV Krottendorf drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 27 Punkte auf. Die Offensivabteilung der Gastgeber funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. Krottendorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt USV Hartberg/U. den siebten Platz in der Tabelle ein. Hartberg/U schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 30 Gegentore verdauen musste. Vier Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung derzeit auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt SV TRIOTRONIK Krottendorf dann im nächsten Spiel TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R, während USV Hartberg/U. zwei Tage später bei SC St. Margarethen an der Raab antritt.

Stimme zum Spiel:

Patrick Gösslbauer (Torwart Krottendorf): "Aufgrund der Chancen gehen wir absolut verdient als Sieger vom Platz. Das Spiel hatten wir von Anfang an im Griff und sind froh mit 3 Punkten am Ende der Herbstsaison!"

Aufstellungen:

SV TRIOTRONIK KROTTENDORF: Patrick Gösslbauer (K) - Matthias Kaufmann, Mathias Kochauf, Armin Weber - Alexander Wiedenhofer, Marcel Niess, Ardi Bregovina, Jan Spranger, Florian Pösinger - Robin Flechl, Sebastian Griebichler



Ersatzspieler: Marvin Ressel, Vito Lapic, Kristof Sandor Nemeth, Artur Jndoyan, Florian Fadinger, Mag. Martin Lehrer



Trainer: Michael Heil

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Leo Kosaric, Luca Tiemo Joshua Pfeiffer, Thomas Kager (K) - Josef Pöltl, Marin Tabakovic, Martin Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny, Moritz Ertl - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Fabian Kugl, Elvis Mehmeti, Florian Kittinger, Ivan Galic, Marc Hörzer



Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: SV TRIOTRONIK Krottendorf – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 2:0 (0:0)

83 Robin Flechl 2:0

77 Robin Flechl 1:0

