Nach Debakel von Dietersdorfer Rumpftruppe: Scharfe Vorwürfe gegen USC Sonnhofen/Rabenwald

Sonnhofen/Rabenwald erteilte Dietersdorf/Loipersdorf eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für USC Sonnhofen/Rabenwald. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Sonnhofen/Rabenwald wusste zu überraschen. Das Sportliche ist inzwischen aber ohnehin in den Hintergrund gerückt. Seit Mittwoch gibt es scharfe Vorwürfe von Seiten der Gäste, die den Sonnhofenern vorwerfen, bewusst am Dienstag spielt haben zu wollen, weil dort einige Kicker verhindert waren, was schon davor klar war, wie man betont.

Rumpftruppe des DUSV

Torhüter Stefan Bauer beruflich in Deutschland, Goalgetter und Polizist Michael Tieber bekam so kurzfristig nicht frei, Stefan Erkinger und JernejKocar und Alex Kanalas im Ausland. So mussten DUSV-Legende Michael Fritz, der schon 2 Jahre nicht gespielt hatte, und der 38 Jährige Rekordtorschütze des DUSV, Tomislav Omic, reaktiviert werden. Omic hatte schon 4 Jahre nicht mehr gespielt und 2 Spieler kamen von der U17 dazu .

In der ersten Halbzeit hatten die Hausherren zwar mehr Spielanteile und kamen in der 31. auch zum 1:0, doch in der 36. konnte Goalgetter a.D. Omic nach Japukovic Freistoss auf 1:1 stellen. Für die Gäste ein doch überraschender Spielstand.

Klare Sache

Gleich nach Wiederbeginn stellt Daniel Bauerhofer aus einen Freistoss auf 2:1 für Sonnhofen, gleich darauf aus einem Eckball durch Niklas Kratzer das 3:1. Einmal tauchte Tomislav Omic noch alleine vor dem Sonnhofener Tor auf, sein Heber war aber zu schwach, der Anschlusstreffer zum 3:2 hätte noch dem Umschwung bringen können. Die Sonnhofener liesen sich die Chance nun nicht mehr nehmen, den geschwächten Gegen niederzuringen - gleich darauf fiel wiederum aus einem Eckball von rechts das 4:1, nun war der Widerstand der

ersatzgeschwächten Elf des Dietersdorfer USV Loipersdorf gebrochen und das 5 : 1 und 6:1 nur mehr eine Draufgabe.

Stimmen zum Spiel:

Ferdinand Liendl (Obmann DUSV):

"Nach der ersten Verschiebung von Freitag auf Samstag wussten die Sonnhofener, dass wir während der Woche berufsbedingt größere Personalprobleme haben. Obwohl es unzählige Telefonate mit den Verantwortlichen gab um am nächsten Wochenende oder eben später zu spielen, konnten die Sonnhofener an keinem einzigen Termin spielen, nur eben Dienstag 7.11. Ich persönlich habe einen U17 Spieler von der Berufschule in Pinkafeld abgeholt. Für mich ist das Ganze ein Skandal, vom Verband hält sich jeder raus und den Sonnhofenern ging es einzig darum, unsere Personalprobleme am Dienstag auszunutzen. Sportliche Fairness schaut wohl anders aus, wenn wir so denken würden, wären wir mit 8 Spielern raufgefahren und einer hätte sich verletzt. Ein Abbruch."

Rene Scherleitner, sportlicher Leiter der Sonnhofener, betont, dass man zunächst gleich am Sonntag spielen wollte und dem Gegner damit schon entgegen gekommen ist. "Aber nachdem es dann wieder geregnet hat, konnten wir nicht spielen", erklärt er. "Dietersdorf hat das nicht geglaubt und hat eine externe Kommissionierung angefordert. Die ist dann auch passiert und es wurde der Dienstag festgelegt. Der Vorwurf, dass wir das bewusst gemacht haben, ist völlig aus der Luft gegriffen. Wie lange will man denn letztlich warten, bis man das Spiel spielt? Die Hinrunde ist gelaufen. Ein noch späterer Termin hätte dazu geführt, dass wir noch eine Woche länger trainieren müssen." Man habe sogar noch 20 Minuten zugewartet, bis das Spiel angepfiffen wird, da DUSV-Spieler zu spät kamen.

Im letzten Match der Hinrunde tat Sonnhofen/Rabenwald etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz vier. USC Sonnhofen/Rabenwald verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Sonnhofen/Rabenwald beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt DUSV den fünften Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause.

Oberliga Süd-Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 6:1 (1:1)

86 Jan Mauerhofer 6:1

75 Daniel Bauernhofer 5:1

67 Daniel Bauernhofer 4:1

51 Niklas Kratzer 3:1

47 Daniel Bauernhofer 2:1

36 Tomislav Omic 1:1

31 Rene Kainer 1:0

