TUS Bad Waltersdorf wieder stark: Sieg über USC Eichkögl

Drei Punkte gingen am Donnerstag aufs Konto von Bad Waltersdorf. Der Gast setzte sich mit einem 3:1 gegen USC Eichkögl durch. Waltersdorf hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Schnelle Führung

Vor 134 Zuschauern markierte Michael Goger die Führung für den Tabellenführer (9.) - er staubt ab. Dabei hätten durchaus die Eichkögler wenige Augenblicke zuvor mit 1:0 in Führung gehen können. Dann bleibt aber Waltersdorf am Drücker, auch wenn die Gastgeber zurückschlagen. Das 1:1 von Eichkögl stellte Ervin Bevab sicher (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Matthias Walter in der 28. Minute - er zieht ab und sein Aufsitzer landet im Kasten. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf.

Goger mit Doppelpack

In der zweiten Halbzeit riskiert Eichkögl mehr, will noch einmal den Ausgleich. Man kann in dieser Phase aber nicht zulegen. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Goger nach einer schönen Hereingabe bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Am Ende verbuchte Bad Waltersdorf gegen USC Raika Eichkögl die maximale Punkteausbeute.

Den Kampf um die Klasse geht USC Eichkögl in der Rückrunde von der zwölften Position an. Der Angriff ist bei den Gastgebern die Problemzone. Nur 16 Treffer erzielte Eichkögl bislang. Drei Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat USC Raika Eichkögl derzeit auf dem Konto.

Wer soll Waltersdorf noch stoppen? TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf verbuchte gegen USC Eichkögl die nächsten drei Punkte und führt das Feld der Oberliga Süd-Ost weiter an. Mit nur 13 Gegentoren stellt Bad Waltersdorf die sicherste Abwehr der Liga. Die Saison von Waltersdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von elf Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Die schmerzliche Phase von Eichkögl dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Donnerstag das Feld als Verlierer. Neun Spiele ist es her, dass TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 15.03.2024 empfängt USC Raika Eichkögl dann im nächsten Spiel FC Almenland, während Bad Waltersdorf zwei Tage später bei SV C&P Frannach antritt.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Wir taten uns heute sehr schwer - umso größer ist die Freude über die drei Punkte. Der Erfolg ist das Ergebnis vom tollen Zusammenhalt von allen im Verein." Aufstellungen: USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Stephan Aminger, Fabian Brodtrager, Thomas Hödl - Manuel Brodtrager, Matija Durdek, Antonio Josipovic, Ervin Bevab, Armin Begic - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Sebastian Ramminger, Patrick Groß, Lukas Alois Auner, Samuel Balak



Trainer: Anel Kocijan TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Oliver Sommer - Christoph Pieber, Niklas Frewein - Philipp Sittsam, Matthias Walter, Wolfgang Waldl, Moritz Eder, Pascal Archan - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Manfred Kreppenhofer, Wolfgang Schalk, Gabriel Antin, Michael Adler



Trainer: Wolfgang Schalk

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf, 1:3 (1:2)

80 Michael Goger 1:3

28 Matthias Walter 1:2

16 Ervin Bevab 1:1

9 Michael Goger 0:1

