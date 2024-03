USV Hartberg/U. dreht Spiel bei USC Sonnhofen/Rabenwald

Details Samstag, 30. März 2024 11:01

Mit einem knappen 3:2 endete das Match zwischen USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung und USC Sonnhofen/Rabenwald an diesem 16. Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten sich beide Teams torlos voneinander getrennt.

Blitzstart von Sonnhofen

Sonnhofen/Rabenwald erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Daniel Bauernhofer traf in der ersten Minute - nach Vorbild von Christoph Baumgartner für das österreichische Nationalteam gegen Slowakei - zur frühen Führung. Lange währte die Freude der Heimmannschaft nicht, denn schon in der achten Minute schoss Lukas Doppelhofer den Ausgleichstreffer für USV Hartberg/U. Damit ist wieder alles offen. Hartberg bleibt am Drücker, vergibt sogar Top-Möglichkeiten, darunter alleine vor dem gegnerischen Goalie.

Marin Tabakovic stellte die Weichen für Hartberg/U auf Sieg, als er in Minute 24 vom Elfmeterpunkt mit dem 2:1 zur Stelle war. Damit ist das Spiel gedreht. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Justin Lukas Nowotny nach schöner Vorarbeit von Marc Hörzer das 3:1 nach (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Hartberg bringt Dreier über die Zeit

Im zweiten Durchgang riskiert der Gastgeber mehr, was auch notwendig ist. USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung musste den Treffer von Rene Kainer zum 2:3 hinnehmen (47.). Obwohl den Gästen nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es USC Sonnhofen/Rabenwald zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Sonnhofen/Rabenwald noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

USV Hartberg/U. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive von Hartberg/U muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 34-mal war dies der Fall. USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung ist seit drei Spielen unbezwungen.

USV Hartberg/U. ist jetzt mit 23 Zählern punktgleich mit USC Sonnhofen/Rabenwald, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 30:34 auf dem fünften Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am kommenden Freitag tritt Sonnhofen/Rabenwald bei SC St. Margarethen an der Raab an, während Hartberg/U zwei Tage später SV Hochwechsel Waldbach empfängt.

Stimme zum Spiel:

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg/U.): "Nach einem unglücklichem Start haben wir sehr schnell die Kontrolle übers Spiel übernommen und hätten mit einer durchaus höheren Führung in die Pause gehen können.

Nach dem frühen Anschlusstreffer in der zweiten Halbzeit konnten wir dann nicht mehr ganz unser Spiel wie in der ersten Halbzeit durchziehen. Alles in allem ein verdienter und sehr wichtiger Sieg für uns."

Aufstellungen:

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Jan Mauerhofer, Elias Maritschnik, Julian Gleichweit, Mario Kreimer - Rene Kainer



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Tobias Baumgartner, David Kohl, Benedikt Gesslbauer, Marc Martin Brunnader



Trainer: Bernd Kulmer

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Leo Kosaric, Thomas Kager (K), Marc Hörzer - Josef Pöltl, Marin Tabakovic, Dietmar Pölzler, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Fabian Kugl, Patrick Pichlbauer, Florian Kittinger, Moritz Ertl



Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: USC Sonnhofen/Rabenwald – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 2:3 (1:3)

47 Rene Kainer 2:3

41 Justin Lukas Nowotny 1:3

24 Marin Tabakovic 1:2

8 Lukas Doppelhofer 1:1

1 Daniel Bauernhofer 1:0

Details

