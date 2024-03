"Abstiegskampf pur!" - SC St. Margarethen/R. verliert gegen Tus Greinbach

Details Samstag, 30. März 2024 11:11

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Tus Greinbach mit 2:1 gegen SC St. Margarethen an der Raab gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. SC St. Margarethen/R. hatte mit 5:2 gesiegt.

Greinbach mit starkem Start

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Greinbach bereits in Front. Julian Konrad markierte in der vierten Minute die Führung. Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Markus Zarnhofer verantwortlich (29.). Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Hintermannschaft von St. Margarethen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Margarethen verkürzt

Im zweiten Durchgang riskiert St. Margarethen mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll, wenn man die Niederlage noch abwenden will. Das 1:2 der Gäste bejubelte Philipp Hinteregger (62.). Obwohl Tus Greinbach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SC St. Margarethen an der Raab trotz Risiko zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Greinbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Tus Greinbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Mit erschreckenden 43 Gegentoren stellt Greinbach die schlechteste Abwehr der Liga. Tus Greinbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Greinbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 16 absolvierten Begegnungen nimmt SC St. Margarethen/R. den elften Platz in der Tabelle ein. Wo bei St. Margarethen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Nun musste sich SC St. Margarethen an der Raab schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nach der Niederlage gegen Tus Greinbach bleibt SC St. Margarethen/R. weiterhin glücklos.

Am kommenden Samstag trifft Greinbach auf SV TRIOTRONIK Krottendorf, St. Margarethen spielt tags zuvor gegen USC Sonnhofen/Rabenwald.

Stimme zum Spiel:

Jakob Färber (Trainer St. Margarethen): "Leider zum dritten Mal in Folge, dass wir als nicht schlechtere Mannschaft als Verlierer vom Platz gehen. Tut mir wirklich leid für die Mannschaft, die wirklich sehr viel investiert, aber sich nicht belohnt. Jetzt heißt es Abstiegskampf pur und in den nächsten Wochen siegen."

Aufstellungen:

Greinbach: Christian Pötz - Bence Bekö, Alexander Ertl, Luka Jakopovic, Gerald Gleichweit (K) - Thomas Hopfer, Florian Fuchs, Manuel Lechner, Lukas Mogg, Julian Konrad - Oliver Mogg



Ersatzspieler: Lorenz Ferstl, Matyas Varga, Maximilian Grabner, Lukas Roland, Maximilian Zisser, Markus Zarnhofer



Trainer: Martin Korherr

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Florian Janisch, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner - Patrick Doppelhofer, Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Marcello Hofer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Stefan Weitzer, Moritz Rabensteiner, Stefan Horvath, Ralph Johann Smounig, Nico Neuhold



Trainer: Jakob Färber

Oberliga Süd-Ost: Tus Greinbach – SC St. Margarethen an der Raab, 2:1 (2:0)

62 Philipp Hinteregger 2:1

29 Markus Zarnhofer 2:0

4 Julian Konrad 1:0

