TUS Bad Waltersdorf gewinnt Thermen-Derby gegen DUSV Loipersdorf

Freitag, 12. April 2024 23:59

Nichts zu holen gab es für Dietersdorf/Loipersdorf bei im Thermen-Derby in Bad Waltersdorf. Die Heimmannschaft erfreute ihre Fans mit einem 2:0. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Waltersdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Enger ging es kaum: Der Tabellenführer hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet. Damit kehren die Waltersdorfer nach der Niederlage in der Vorwoche wieder auf die Siegerstraße zurück.

Aluminium-Treffer auf beiden Seiten

Das Spiel beginnt munter und mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Waltersdorfs Pieber trifft gleich einmal die Latte, doch auch die Gäste treffen Aluminium, und das sogar zwei Mal. Das Spiel hätte sich also längst ein Tor verdient. In Führung geht dann der Gastgeber. Für das erste Tor sorgte Ognjen Davidovic. In der 39. Minute traf der Spieler von TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf ins Schwarze. Die Pausenführung von Bad Waltersdorf fiel knapp aus.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang ist Dietersdorf aktiver und offensiver. Man riskiert mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Michael Grasser von Waltersdorf, der in der 83. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Kurz vor Schluss traf Gabriel Antin für TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf (92.). Ein starker Auftritt ermöglichte Bad Waltersdorf am Freitag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen DUSV.

Der Zu-null-Sieg lässt Waltersdorf passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit nur 20 Gegentoren hat TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf die beste Defensive der Oberliga Süd-Ost. Die Saison von Bad Waltersdorf verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Waltersdorf nun schon 14 Siege und ein Remis auf dem Konto, während es erst drei Niederlagen setzte.

Dietersdorfer USV Loipersdorf führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Gäste verbuchten insgesamt sieben Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Die schmerzliche Phase von Dietersdorf/Loipersdorf dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Ada Anger vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt DUSV FC Almenland.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Bad Waltersdorf): "Aufgrund der zahlreichen Chancen in der zweiten Halbzeit denke ich dass der Sieg verdient war. Das war eine deutliche Leistungssteigerung gegenüber letzter Woche."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Niklas Frewein - Dominik Mild, Matthias Walter, Wolfgang Waldl - Michael Goger, Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Gabriel Antin, Michael Adler, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer (K), Felix Donner, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Stefan Erkinger, Manuel Holler, Vinko Cerovec, Christoph Lederer



Ersatzspieler: Johannes Weiß, Marcel Kern, Alexander Radl, Stefan Andjelic, Kevin Janisch, Marcel Holler



Trainer: Stefan Ortauf

Oberliga Süd-Ost: TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf – Dietersdorfer USV Loipersdorf, 2:0 (1:0)

92 Gabriel Antin 2:0

39 Ognjen Davidovic 1:0

Details

