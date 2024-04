USC Eichkögl muss sich nach Kraftakt gegen USV Hartberg/U. geschlagen geben

Details Samstag, 13. April 2024 00:15

Gegen USV Hartberg/U. holte sich USC Eichkögl eine 2:5-Schlappe ab. Hartberg/U ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Eichkögl einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten von USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung geendet.

Doppelschlag für Hartberg

Der Gast legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Jakob Mogg aufhorchen (4./15.). Damit ist für klare Fronten gesorgt, während sich Eichkögl im Spiel nach vorne schwer tut. Das sollte sich ändern. Das 1:2 von USC Raika Eichkögl bejubelte Spielertrainer Anel Kocijan (37.) kurz vor der Pause. Ein Tor auf Seiten von USV Hartberg/U. machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Eichkögl schlägt zurück

Im zweiten Durchgang startet Eichkögl stärker und gibt Gas. Manuel Brodtrager schoss für USC Eichkögl in der 53. Minute das zweite Tor. Damit ist wieder Spannung drin. Die Eichkögl bleiben am Drücker, doch anstatt des Führungstreffers fällt dann das 3:2 zugunsten der Gäste. Fabian Kugl bedient Niklas Mogg und der sagt Danke. Jakob Mogg (80.) trifft kurz darauf zum 4:2 - er zieht aus mehr als 25 Metern ab und das Leder passt punktgenau. Martin Mogg (87.) setzte wenige Augenblicke später den Schlusspunkt zum 5:3. Ein starker Auftritt ermöglichte USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen USC Raika Eichkögl.

Die Abstiegssorgen von USC Eichkögl sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Die Gastgeber mussten schon 38 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Eichkögl verbuchte insgesamt fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen. Die Lage von USC Raika Eichkögl bleibt angespannt. Gegen USV Hartberg/U. musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Die drei Punkte brachten für Hartberg/U keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der USV Hartberg/U. ungeschlagen ist.

Nächster Prüfstein für USC Eichkögl ist SC St. Margarethen an der Raab (Samstag, 18:00 Uhr). Hartberg/U misst sich am selben Tag mit SV C&P Frannach (18:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Anel Kocijan (Trainer Eichkögl): "Ich denke, dass heute wesentlich mehr drin gewesen wäre. Wir hatten die Chance auf das 3:2 nach 0:2-Rückstand, machen es aber nicht und bekommen praktisch im Gegenzug das dritte Tor. Das ist sehr bitter, aber wir müssen positiv bleiben. Jetzt steht dann die Derbywoche an, wo wir unbedingt drei Punkte holen wollen."

Aufstellungen:

USC Raiffeisen Eichkögl: Lukas Winter (K) - Daniel Quitt, Fabian Brodtrager, Mirza Ramic, Justin Gjergji - Matija Durdek, Antonio Josipovic, Ervin Bevab, Markus Promitzer, Sombat Spieß - Anel Kocijan



Ersatzspieler: Nicolas Kreuter, Manuel Brodtrager, Stephan Aminger, Sascha Hirmann, Armin Begic



Trainer: Anel Kocijan

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Marin Tabakovic, Thomas Kager (K), Moritz Ertl, Leo Kosaric - Josef Pöltl, Dietmar Pölzler, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Josua Oprea, Florian Kittinger, Marc Hörzer, Fabian Kugl



Trainer: Patrick Gruber

Oberliga Süd-Ost: USC Raika Eichkögl – USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung, 2:5 (1:2)

87 Martin Mogg 2:5

80 Jakob Mogg 2:4

77 Niklas Mogg 2:3

53 Manuel Brodtrager 2:2

37 Anel Kocijan 1:2

15 Jakob Mogg 0:2

4 Jakob Mogg 0:1

Foto: USV Hartberg/U.

