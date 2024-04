TSV Pöllau zieht gegen SV Frannach den Kürzeren

Details Freitag, 12. April 2024 23:59

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Frannach gegen TSV Pöllau den Dreier. Das Match endete mit 2:1. Hundertprozentig überzeugen konnte Frannach dabei jedoch nicht. Das enge Hinspiel hatte Pöllau durch ein 2:1 siegreich gestaltet. Frannach feiert damit einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.

Frannacher Blitzstart

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV C&P Frannach bereits in Front. Ein Blackout der Pöllauer Defensive und Samuel Schwarz markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Frannacher nachlegen, was aber nicht gelingt, denn Pöllau erfängt sich und schlägt zurück. Martin Rodler war es, der in der 21. Minute das Spielgerät im Gehäuse des Gastgebers unterbrachte. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Benedikt Hofmann Wellenhof in der 22. Minute. Damit führen wieder die Frannacher, ehe es mit dem 2:1 auch in die Pause geht.

Pöllau riskiert

Obwohl SV Frannach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es TSV Sparkasse Pöllau zugleich nicht, die Partie zu drehen. Die Pöllauer warfen alles in die Schlacht, mussten sich aber geschlagen geben. Die endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Frannach machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang neun wieder. SV C&P Frannach verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen.

TSV Pöllau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur 15 Zählern auf der Habenseite zieren die Gäste das Tabellenende der Oberliga Süd-Ost. Die formschwache Abwehr, die bis dato 41 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden von Pöllau in dieser Saison. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Pöllau auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt SV Frannach bei USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung an, während TSV Sparkasse Pöllau einen Tag zuvor TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg/R. empfängt.

Stimme zum Spiel:

Christian Gerlitz (Trainer Pöllau): "Wenn du in der zweiten Minute so einen Fehler machst, dann rennst du eben 90 Minuten diesem Fehler nach. Aber es hilft nichts, wir müssen weitermachen und weiter Gas geben. Wir dürfen nicht aufgeben, sondern weiter hart arbeiten."

Aufstellungen:

SV C&P Frannach: Marko Klasinc - Blaz Kores, Marko Malesevic, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Andreas Fejan, Maximilian Zeisberger - Christofer Koschatzky, Benedikt Hofmann Wellenhof, Marcel Krenn, Samuel Schwarz



Ersatzspieler: Lukas Suppan, Tobias Wedenig, Lukas Stadler, Florian Lenz, Andre Kurzmann, Jonas Schwarz



Trainer: Ing. Rene Triller

TSV Sparkasse Pöllau: Lorenz Koller, David Kitting-Muhr (K), Stefan Moosbrugger, Marvin Gleichweit, Michael Kölbl, Jannik Andiel, Florian Köck, Fabian Jurak, Simon Heschl, Anton Stanic, Martin Rodler



Ersatzspieler: Adrian Krasniqi, Lukas Scherf, Edmond Movsesyan, Christoph Derler, Michael Prasch



Trainer: Christian Gerlitz

Oberliga Süd-Ost: SV C&P Frannach – TSV Sparkasse Pöllau, 2:1 (2:1)

22 Benedikt Hofmann Wellenhof 2:1

21 Martin Rodler 1:1

2 Samuel Schwarz 1:0

