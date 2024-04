SVH-Waldbach-Goalie Benko wird zum Spielverderber für USV Hartberg/U.

Details Montag, 08. April 2024 08:46

Nach Ablauf der Spielzeit trennten sich USV Hartberg/U. und SVH Waldbach mit 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Waldbach keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Führung und Ausgleich

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Tin Vukmanic sein Team in der neunten Minute - die Defensive hatte hier gar nicht gut ausgesehen. In der Folge hat Waldbach weitere gute Gelegenheiten, die man allerdings nicht im Tor unterbringen kann. Die Heimischen machen es besser und schlagen kurz darauf zurück. Martin Mogg nutzte die Chance für Hartberg/U und beförderte in der 16. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. In der Folge geht es Hin und Her, allerdings gibt es keine Tore mehr zu sehen.

Keine Treffer

Im zweiten Durchgang startet Hartberg druckvoll und findet innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere sehr gute Chancen vor. Jetzt scheitern aber die Heimischen am zweiten Treffer bzw. am Goalie der Waldbacher, an Ivan Benko. Als der Unparteiische das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung trotzdem und steht nun auf Rang fünf. USV Hartberg/U. verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Hochwechsel Waldbach derzeit auf dem Konto. Der Gast ist nun seit fünf Spielen, Hartberg/U seit vier Partien unbesiegt.

Am kommenden Freitag trifft USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung auf USC Raika Eichkögl, SVH Waldbach spielt am selben Tag gegen SC St. Margarethen an der Raab.

Stimme zum Spiel

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Schweres Spiel bei hochsommerlichen Temperaturen. Man merkte beiden Mannschaften die hohen Temperaturen an, was sich auf das Spieltempo auswirkte. Das 1:1 ist meiner Meinung nach ein gerechtes und faires Unentschieden."

Aufstellungen:

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Thomas Kager (K), Leo Kosaric - Josef Pöltl, Marin Tabakovic, Dietmar Pölzler, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Maximilian Handler, Patrick Pichlbauer, Moritz Ertl, Marc Hörzer, Fabian Kugl



Trainer: Patrick Gruber

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Mario Lovre Vojkovic, Josip Zeba, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger, Sandro Pfeffer - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K) - Stefan Zink, Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Roland Santa, Dominik Lueger, Gabriel Hold, Johannes Hofer, Mark Szakos, Markus Rosenberger



Trainer: Arrigo Kurz , MSc

Oberliga Süd-Ost: USV Raiffeisen Hartberg/Umgebung – SV Hochwechsel Waldbach, 1:1 (1:1)

16 Martin Mogg 1:1

9 Tin Vukmanic 0:1

Details

