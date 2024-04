SVH Waldbach feiert klaren Sieg gegen SC St. Margarethen/R.

Details Samstag, 13. April 2024 07:55

SC St. Margarethen an der Raab steckte gegen SV Hochwechsel Waldbach eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier ging SVH Waldbach als Favorit ins Spiel gegen SC St. Margarethen/R. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war zu Ende gewesen, ohne dass es einem der beiden Teams gelungen war, den Ball über die Linie zu bringen.

Margarethen geht in Führung

Dabei beginnt das Spiel alles andere als nach Wunsch der Gastgeber. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Florian Janisch sein Team in der 26. Minute. Die passende Antwort hatte Sandro Pfeffer parat, als er in der 28. Minute zum Ausgleich traf. Damit ist wieder alles offen und Waldbach bleibt am Drücker. Tin Vukmanic stellte die Weichen für Waldbach auf Sieg, als er in Minute 37 mit dem 2:1 zur Stelle war. Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

Entscheidung fällt

Im zweiten Durchgang riskiert St. Margarethen mehr, was auch notwendig ist, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Punkte wären sehr wichtig, immerhin geht es für die Färber-Mannen um den Klassenerhalt. Stattdessen sollte es aber noch dicker kommen. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Pfeffer bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (54.). Niko Maric brachte SV Hochwechsel Waldbach in ruhiges Fahrwasser, indem er das 4:1 erzielte (67.). Unter dem Strich verbuchte SVH Waldbach gegen St. Margarethen einen 4:1-Sieg.

Waldbach stabilisiert nach dem Erfolg über SC St. Margarethen an der Raab die eigene Position im Klassement. Acht Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat SV Hochwechsel Waldbach derzeit auf dem Konto. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der SVH Waldbach ungeschlagen ist.

Zu mehr als Platz elf reicht die Bilanz von SC St. Margarethen/R. derzeit nicht. Insbesondere an vorderster Front kommt St. Margarethen nicht zur Entfaltung, sodass nur 25 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SC St. Margarethen an der Raab alles andere als positiv. SC St. Margarethen/R. überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Nächster Prüfstein für Waldbach ist Tus Greinbach (Samstag, 18:30 Uhr). St. Margarethen misst sich am selben Tag mit USC Raika Eichkögl (18:00 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Arrigo Kurz (Trainer Waldbach): "Ich glaube dass es über die 90 Minuten weg ein verdienter Sieg war. Wir haben hinten sehr wenig zugelassen und vorne unsere Chancen genützt. Erste Halbzeit waren wir sehr dominant und zweite Halbzeit musste St. Margarethen aufgrund des Rückstands kommen und das hat uns zusätzlich Räume für Kontersituationen gegeben. Ein klarer und wichtiger Sieg für uns.“

Aufstellungen:

SVH Elektrotechnik Pfeifer Waldbach: Ivan Benko - Mario Lovre Vojkovic, Josip Zeba, Thomas Kandlhofer, Felix Kittinger, Sandro Pfeffer - Niko Maric, Oliver Grandits, Lukas Schmidt (K) - Stefan Zink, Tin Vukmanic



Ersatzspieler: Roland Santa, Dominik Lueger, Gabriel Hold, Mark Szakos, Markus Rosenberger



Trainer: Arrigo Kurz

St. Margarethen/R.: Jakob Johannes Kicker - Stefan Weitzer, Florian Janisch, Alessandro Hofer, Julian Baumgartner - Paul Pronegg, Manuel Zöhrer, Mario Pollhammer, Peter Anibas (K) - Stefan Horvath, Philipp Hinteregger



Ersatzspieler: Christoph Weißenbacher, Moritz Rabensteiner, Patrick Doppelhofer, Ralph Johann Smounig, Max Rabensteiner, Nico Neuhold



Trainer: Jakob Färber

Oberliga Süd-Ost: SV Hochwechsel Waldbach – SC St. Margarethen an der Raab, 4:1 (2:1)

67 Niko Maric 4:1

54 Sandro Pfeffer 3:1

37 Tin Vukmanic 2:1

28 Sandro Pfeffer 1:1

26 Florian Janisch 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.