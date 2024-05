Geschafft! TUS Bad Waltersdorf sichert sich mit Sieg über USC Sonnhofen/Rabenwald Aufstieg

Details Freitag, 24. Mai 2024 23:22

Im Rahmen der 24. Runde der Oberliga Süd-Ost traf die TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf auf den USC Sonnhofen/Rabenwald. Das Heimteam aus Bad Waltersdorf lieferte eine starke Leistung ab und konnte mit einem 3:1-Sieg den Aufstieg in die Landesliga feiern. Denn zwei Runden vor Schluss liegen die Waltersdorf uneinholbare zehn Zähler voran, nachdem Krottendorf sein Spiel verlor. Vor allem die frühen Tore von Philipp Sittsam setzten die Weichen auf Sieg und bescherten den Fans unvergessliche Momente.

Früher Doppelschlag bringt Bad Waltersdorf in Führung

Das Spiel begann furios für die Heimmannschaft. Bereits in der 3. Minute konnte Philipp Sittsam nach einer ausgezeichneten Kombination und einem präzisen Pass von Walter den Ball im Netz unterbringen und die Führung erzielen. Die Euphorie im Stadion war greifbar, und die Spieler von Bad Waltersdorf zeigten keine Anzeichen, den Fuß vom Gaspedal zu nehmen. Nur sechs Minuten später war es erneut Sittsam, der nach einer Schwäche in der Abwehr der Gäste seinen zweiten Treffer erzielte und damit auf 2:0 erhöhte. Der schnelle Doppelpack des Stürmers ließ die Fans von einer baldigen Meisterschaft träumen.

Rabenwalds Antwort und der entscheidende Treffer

Trotz des frühen Rückstands zeigte sich USC Sonnhofen/Rabenwald kämpferisch. In der 31. Minute gelang es Rene Kainer, einen überraschenden Anschlusstreffer zu erzielen, der das Spiel wieder spannend machte. Der Treffer sorgte kurzzeitig für Hoffnung im Lager der Gäste, die nun verstärkt nach vorne spielten. Doch die Freude währte nicht lange. In der 77. Minute war es Dominik Mild, der mit seinem Tor zum 3:1 das Stadion zum Beben brachte und die Meisterschaft für Bad Waltersdorf so gut wie sicherte. Milds Treffer löste jubelnde Gesänge und Feiern unter den Anhängern aus, die nun den Aufstieg ihres Teams feierten.

In den letzten Minuten des Spiels verwaltete Bad Waltersdorf geschickt den Vorsprung. Die Heimmannschaft ließ kaum noch Chancen zu und spielte souverän bis zum Schlusspfiff. Als das Spiel schließlich nach 94 Minuten endete, war die Freude über den verdienten Sieg und den Aufstieg grenzenlos. Der Erfolg wurde besonders von den Fans gefeiert, die ihre Mannschaft lautstark unterstützt hatten.

Stimme zum Spiel:

Thomas Sammer (Obmann Waltersdorf): "Die Freude ist riesengroß, der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Wenn man bedenkt, wo wir vor ein paar Jahren gestanden sind, ist dieser Titel umso höher einzustufen. Vielen Dank an alle, die uns auf diesem Weg begleitet haben."

Aufstellungen:

TUS Raiba Layjet Heiltherme Bad Waltersdorf: Georg Kraus - Christoph Pieber, Ognjen Davidovic, Michael Grasser, Niklas Frewein - Thomas Wotolen, Dominik Mild, Philipp Sittsam, Matthias Walter - Philipp Schaffer (K), Christoph Reichl



Ersatzspieler: Oliver Sommer, Tobias Ralf Smounig, Niklas Szabo, Gabriel Antin, Michael Adler, Moritz Eder



Trainer: Wolfgang Schalk

USC Sonnhofen/Rabenwald: Lukas Schweighofer - Tobias Baumgartner, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Jan Mauerhofer, Kai Mauerhofer, Julian Gleichweit - Rene Kainer



Ersatzspieler: Dominik Maierhofer, Daniel Bauernhofer, Benedikt Gesslbauer, Rene Unterweger, Elias Maritschnik



Trainer: Bernd Kulmer

Oberliga Süd-Ost: Waltersdorf : Sonnhofen/Rabenwald - 3:1 (2:1)

77 Dominik Mild 3:1

31 Rene Kainer 2:1

9 Philipp Sittsam 2:0

3 Philipp Sittsam 1:0

