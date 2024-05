USV Hartberg/U. feiert 2:0-Heimsieg gegen SV Anger

Details Sonntag, 26. Mai 2024 20:59

In einer hart umkämpften Begegnung der 24. Runde in der Oberliga Süd-Ost sicherte sich der USV Hartberg/U. mit einem überzeugenden 2:0 gegen die Gäste vom SV Anger. Die entscheidenden Tore fielen in der zweiten Halbzeit, wobei Jakob Mogg und Justin Lukas Nowotny die Helden des Tages waren. Der Sieg verstärkt die Position von USV Hartberg/U. in der Liga und enttäuscht die Gäste, die nach der Pause keinen Weg fanden, ins Spiel zurückzukehren.

Ein kämpferischer Beginn

Beide Teams zeigten sich von Beginn an engagiert, wobei USV Hartberg/U. das Spielgeschehen zunächst dominierte. Trotz des Drucks gelang es den Hausherren jedoch nicht, die Abwehr von SV Anger in der ersten Halbzeit zu durchbrechen. Die Gäste verteidigten geschickt und ließen kaum klare Chancen zu. So ging es mit einem Spielstand von 0:0 in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte zusätzlich erhöhte.

Entscheidung nach der Pause

Nach dem Wiederanpfiff änderte sich das Bild: USV Hartberg/U. kam entschlossener aus der Kabine. In der 59. Minute war es dann soweit: Jakob Mogg brach den Bann und erzielte das erlösende 1:0 für die Hausherren. Ein gut ausgespielter Angriff endete mit einem präzisen Schuss von Mogg, der den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Dieses Tor gab dem Spiel eine neue Richtung und zwang SV Anger, offensiver zu agieren.

Die Gäste versuchten in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, doch ihre Bemühungen blieben ohne Erfolg. USV Hartberg/U. kontrollierte weiterhin das Spiel und ließ kaum Chancen zu. In der 90. Minute dann der entscheidende Schlag: Justin Lukas Nowotny nutzte eine Konterchance und erhöhte auf 2:0. Nach einem Freistoß, der nach vorne abgewehrt wird, trifft er für Hartberg.

Die Nachspielzeit von sechs Minuten brachte keine weiteren Veränderungen mehr, und das Spiel endete mit einem verdienten 2:0 für USV Hartberg/U. Die Heimmannschaft feierte den Erfolg, während SV Anger die Heimreise mit leeren Händen antreten musste. Anger traf auch zwei Mal die Stange und scheitert am starken Torwart.

Stimmen zum Spiel:

Dietmar Pölzler (Sportlicher Leiter Hartberg): "Mit einer sehr, sehr guten Einstellung und Leistung gegen den Ball konnten wir uns den Sieg sichern. In einer Partie mit wenig Chancen hatten wir heute das nötige Spielglück. Hut ab vor dem Team, welches zuhause immer noch unbesiegt ist."

Nico Redolfi (Sportlicher Leiter Anger): "Von Anfang an wussten wir, dass es ein schweres Spiel wird - immerhin ist Hartberg im Frühjahr zuhause noch ungeschlagen. Dennoch fanden wir gut ins Spiel und fanden über weite Strecken des Spiels die besseren Chancen vor. Gegen die stabile und sehr tiefe Defensive fanden wir aber zu selten eine Lösung und bei den hochkarätigen Chancen haben wir den Ball nicht über die Linie gebracht! Wenn man die Tore vorne nicht macht, dann kommt's oft, dass man sie bekommt! Ein Standard, den wir etwas verschlafen haben und in der letzten Minute, wars dann schon gelaufen! Dennoch haben wir bis zum Schluss alles gegeben, ein Sonntagskick zum abhaken!"

Aufstellungen:

Hartberg/U. USV: Marcel Lebenbauer - Patrick Pichlbauer, Thomas Kager (K), Leo Kosaric - Josef Pöltl, Martin Mogg, Niklas Mogg, Lukas Doppelhofer, Justin Lukas Nowotny, Moritz Ertl - Jakob Mogg



Ersatzspieler: Daniel Pöttler, Elvis Mehmeti, Maximilian Handler, Josua Oprea, Florian Kittinger, Fabian Kugl



Trainer: Patrick Gruber

SV ADA Anger: Philipp Gissing, Philip Kothgasser, David Holzerbauer, Alexander Kreimer (K), Thomas Raser, Sandro Feichtinger, Alexander Peter Pötz, Lukas Gaulhofer, Florian Hutter, Matthias Maximilian Scherr, Roland Kober



Ersatzspieler: Tobias Wilfling, Anton Pfandl, Maximilian Gruber, Fabian Grossegger, David Lueger



Trainer: Nico Redolfi

Oberliga Süd-Ost: Hartberg/U : Anger - 2:0 (0:0)

95 Justin Lukas Nowotny 2:0

59 Jakob Mogg 1:0

