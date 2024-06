TSV Kirchberg/R. gewinnt Sieben-Tore-Festvial gegen SV Frannach

Details Sonntag, 09. Juni 2024 22:01

Der TSV Kirchberg/R. holte sich einen überzeugenden 5:2-Sieg gegen den SV Frannach. Die Begegnung, die im Rahmen der 26. Runde ausgetragen wurde, bot den Zuschauern zahlreiche Tore. Zur Halbzeit führte Kirchberg mit 3:2 und konnte in der zweiten Halbzeit die Führung weiter ausbauen.

Blitzstart und frühe Tore

Die Kirchberger starten gut ins Spiel. Nach wenigen Augenblicken schon ein Angriff über rechts und Tor. Rabl scheitert am Tormann und Färber staubt ab. Kurz darauf steckt Unterweger den Ball zwischen den Innenverteidigern durch, Färber läuft aus 25 Metern auf den Tormann zu und lässt diesem keine Chance. Wieder nur Augenblicke später kommt Rabl von linker Position aus rund 12 Metern zum Schuss und verwertet in die lange Ecke.

Unmittelbar nach dem Anstoß versucht es Zeisberger aus 25 Metern und trifft mit einem schönen Schuss in die rechte Ecke. In der 32. Minute schießt Stadler schießt aus 20 Metern, Tormann Hödl kann den Schuss nur nach vorne abwehren und Samuel Schwarz staubt aus rund 8 Metern zum plötzlichen 2:3 ab. In der Schlussphase der ersten Halbzeit bekommt Klemens Hoffmann-Wellenhof die gelb-rote Karte.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Im zweiten Durchgang baut Kirchberg die Führung wieder aus. Loder kommt über die linke Seite, spielt den Ball an der 16-Meter-Linie flach zur Mitte und Rabl nimmt den Ball direkt und schießt in die linke Ecke ein. 66. Minute Rabl spielt im 16erauf Froschauer, der aus rund 8 Metern einschießt.

Damit ist wieder für klare Fronten gesorgt und dieses Mal hält die Führung auch in der Form. Die letzten Minuten verliefen ohne größere Höhepunkte, und nach zwei Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel beim Stand von 5:2 für den TSV Kirchberg/R.

Stimmen zum Spiel:

Michael Brottrager (Sportlicher Leiter Kirchberg): „Zum Abschluss noch ein sehr gutes Spiel gegen eine gute Frannacher Mannschaft. Riesen Kompliment an unsere Mannschaft und die Trainer, dass wir nach der sehr schweren Hinrunde mit unglaublichen 32 Punkten im Frühjahr noch den dritten Platz erreicht haben!“

Rene Triller (Sportlicher Leiter Frannach): "Wir haben den Start leider komplett verschlafen. Trotz 0:3 sind wir nochmal zurückgekommen und hatten sogar noch eine Top-Chance auf das 3:3. Mit einem völlig unnötigen Ausschluss haben wir uns leider selbst geschlagen. Die Niederlage hätte dann auch noch höher ausfallen können. Gratulation an Kirchberg zum Derbysieg."

Aufstellungen:

TSV RSI Tunnelpersonal Kirchberg: Christoph Hödl, Manuel Edlinger, Mario Unterweger, Patrik Hödl, Stephan Froschauer, Christoph Rabl, Matthias Pöltl, Fabian Eder, Daniel Loder, Simon Puchner, Martin Färber (K)

Ersatzspieler: Julian Langer, Peter Baumkircher, Fabian Hofer, Jan Stiegler, Samuel Höfler, Andrew Justin Dehlinch

Trainer: Cristian Bisztriszki-Kovacs

SV C&P Frannach: Lukas Suppan - Tobias Wedenig, Marko Malesevic, Klemens Hofmann Wellenhof (K) - Jakob Hofmann Wellenhof, Lukas Stadler, Florian Lenz, Maximilian Zeisberger - Marcel Krenn, Jonas Schwarz, Samuel Schwarz

Ersatzspieler: Marko Klasinc, Christofer Koschatzky, Benedikt Hofmann Wellenhof, Thomas Wamberger, Vito Gorza

Trainer: Rene Triller

Oberliga Süd-Ost: Kirchberg/R. : Frannach - 5:2 (3:2)

66 Stephan Froschauer 5:2

47 Christoph Rabl 4:2

32 Samuel Schwarz 3:2

24 Maximilian Zeisberger 3:1

23 Christoph Rabl 3:0

10 Martin Färber 2:0

5 Martin Färber 1:0

