Dietersdorfer USV Loipersdorf sichert sich dank 4:2-Sieg direkten Klassenerhalt

Details Samstag, 08. Juni 2024 08:50

Der Dietersdorfer USV Loipersdorf traf am Freitagabend auf den USC Sonnhofen/Rabenwald und konnte sich mit 4:2 durchsetzen. Das Spiel bot den Zuschauern viele Tore, wobei Dietersdorf/Loipersdorf von Beginn an dominierte und sich am Ende verdient als Sieger feiern konnte. Mit dem Sieg sichern sich die Gastgeber im letzten Saisonspiel den direkten Klassenerhalt - man ist punktegleich mit Greinbach, die aber bei Punktegleichheit zurückgereiht werden.

Frühe Führung für Dietersdorf/Loipersdorf

Das Spiel begann pünktlich mit dem Anpfiff und beide Mannschaften starteten mit hohem Tempo. Schon in der 17. Minute konnte Dietersdorf/Loipersdorf den ersten Treffer verbuchen. Michael Tieber brachte seine Mannschaft mit einem gezielten Schuss mit 1:0 in Führung. Dieser frühe Treffer setzte ein Zeichen und ließ die Heimmannschaft noch offensiver auftreten.

In der 27. Minute baute Dietersdorf/Loipersdorf die Führung weiter aus. Adam Jakupovic war zur Stelle und erhöhte auf 2:0. Mit diesem komfortablen Vorsprung im Rücken konnte die Mannschaft das Spielgeschehen kontrollieren und setzte USC Sonnhofen/Rabenwald zunehmend unter Druck.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang USC Sonnhofen/Rabenwald dann der wichtige Treffer zum 2:1. Richard Deibel nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr von Dietersdorf/Loipersdorf und verkürzte in der 44. Minute. Mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Halbzeit, die für USC Sonnhofen/Rabenwald die Hoffnung auf eine mögliche Aufholjagd am Leben hielt.

Entscheidende Treffer in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich Dietersdorf/Loipersdorf erneut spielbestimmend. In der 58. Minute war es Alexander Radl, der den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte und auf 3:1 erhöhte.

In der 70. Minute konnte Dietersdorf/Loipersdorf dann endgültig den Sack zumachen. Manuel Holler erzielte das 4:1 und brachte seine Mannschaft damit endgültig auf die Siegerstraße. Die Gäste aus Sonnhofen/Rabenwald zeigten sich zwar weiterhin bemüht, konnten jedoch den starken Auftritt von Dietersdorf/Loipersdorf nicht mehr entscheidend gefährden.

In der Schlussphase der Partie gelang USC Sonnhofen/Rabenwald noch ein weiterer Treffer. In der 84. Minute verkürzte Rene Almbauer auf 4:2, doch dieser Treffer war nur noch Ergebniskosmetik. Die Heimmannschaft brachte die Partie souverän über die Zeit und sicherte sich damit einen verdienten Sieg, der ihr den Klassenerhalt beschert.

Stimme zum Spiel:

Michael Teuschler (Sektionsleiter DUSV): "Nach dem total verhauten Frühjahr das Spiel der Spiele. Wir haben nervös aber druckvoll begonnen. Nach dem 1:0 durch Tieber und dem 2:0 durch Jakupovic schien die Partie gelaufen. Der Anschlusstreffer knapp vor der Pause weckte die Gäste aber wieder auf. Nach Seitenwechsel waren die Gäste stärker, der Ausgleich lag in der Luft. In der 58 Minute bricht Michael Teuschler aus abseitsverdächtiger Position rechts durch, bringt das Leder aber nicht in den Kasten, Alex Radl verwertet den Abpraller zum 3:1. Danach erspielten wir uns wieder die Oberhand, gleich darauf das 4:1 durch Holler. Am Ende ein verdienter Sieg für uns und der direkte Klassenerhaltt."

Aufstellungen:



Dietersdorfer USV Loipersdorf: Stefan Bauer (K), Felix Donner, Alexander Radl, Michael Tieber, Adam Jakupovič, Jernej Kočar, Andrija Novosel, Michael Teuschler, Manuel Holler, Vinko Cerovec, Christoph Lederer

Ersatzspieler: Johannes Weiß, Marcel Kern, Kevin Janisch, Andreas Siegl, Marcel Holler, Luca Hirschbeck

Trainer: Stefan Ortauf

USC Sonnhofen/Rabenwald: Dominik Maierhofer - Tobias Baumgartner, Richard Deibel, Niklas Kratzer, Maximilian Wiesenhofer, Benjamin Schweighofer (K) - Rene Almbauer, Daniel Bauernhofer, Kai Mauerhofer, Julian Gleichweit - Rene Kainer

Ersatzspieler: Lukas Schweighofer, David Kohl, Benedikt Gesslbauer, Elias Maritschnik

Trainer: Bernd Kulmer

Oberliga Süd-Ost: DUSV : Sonnhofen/Rabenwald - 4:2 (2:1)

84 Rene Almbauer 4:2

70 Manuel Holler 4:1

58 Alexander Radl 3:1

44 Richard Deibel 2:1

27 Adam Jakupovi? 2:0

17 Michael Tieber 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.