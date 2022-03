Überlegenheit vom Start weg; Kainbach-Hönigtal besiegt Hausmannstätten

Details Samstag, 26. März 2022 06:31

Der USV Kainbach-Hönigtal setzte sich standesgemäß gegen den SV Hausmannstätten mit 5:2 durch. An der Favoritenstellung ließ USV Kainbach/H. keine Zweifel aufkommen und trug gegen Hausmannst. einen Sieg davon. Das Hinspiel bei SV Hausmannstätten hatte Kainbach/H. schlussendlich mit 6:1 gewonnen.

Der Hausherr sorgt für klare Fronten

Christian Lieb traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von USV Kainbach-Hönigtal perfekt (2./7.). Für das erste Tor von Hausmannst. war Amar Begic verantwortlich, der in der 36. Minute das 1:2 besorgte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Benjamin Schweighofer die Führung von USV Kainbach/H. aus. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Hausmannstätten steht auf verlorenen Posten

Schweighofer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für Kainbach/H. (62.). In der 69. Minute erzielte Enid Alic das 2:4 für SV Hausmannstätten. Gernot Oberwinkler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für USV Kainbach-Hönigtal (83.). Schlussendlich verbuchte USV Kainbach/H. gegen Hausmannst. einen überzeugenden Heimerfolg.

Das Konto von Kainbach/H. zählt mittlerweile 35 Punkte. Damit steht USV Kainbach-Hönigtal kurz nach dem Rückrundenstart auf einem starken dritten Platz. Der Angriff von USV Kainbach/H. wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 58mal zu. Mit dem Sieg baute USV Kainbach-Hönigtal die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kainbach/H. 11 Siege, zweim Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. USV Kainbach/H. ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Startphase der Rückrunde rangierte SV Hausmannstätten im unteren Mittelfeld. 17:49 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Hausmannst. die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Samstag reist Kainbach/H. zu SV Technopark Raaba-Grambach, zeitgleich empfängt SV Hausmannstätten SV AQUAFUX Deutschfeistritz.

Stimme zum Spiel:

Richard Wemmer, Trainer Kainbach-Hönigtal:

"Obwohl wir gut ein halbes Dutzend an Ausfälle verzeichnen mussten, ist es gelungen eine starke Performance abzurufen. Das Ergebnis ist möglicherweise etwas zu hoch ausgefallen, da vom Gegner immer wieder Gefahr ausgegangen war. Der Knackpunkt war wohl der Treffer zum 3:1. Von diesem Zeitpunkt wussten wir wieviel es gschlagen hat. Es fehlte zwar unsererseits dann und wann an der nötigen Abgeklärtheit vor dem Tor. Aber summa summarum betrachtet geht der volle Punktezuwachs vollauf in Ordnung. Mal sehen, aber wenn es möglich ist, möchten wir uns schon noch aktiv in das Titelgeschehen einbauen."

Startformationen

Kainbach-Hönigtal: Lorenz Feldbaumer - Gernot Oberwinkler, Leo Hamminger, Andreas Kalcher, Stefan Wenter - Tristan Till, Marvin Kienzl, Markus Birnstingl - Christian Lieb, Christoph Glashüttner (K), Benjamin Schweighofer

Hausmannstätten: Marco Daniel - Thomas Niederl (K), Amar Begic, Ivan Gazic, Haris Hamzic - Karim Ahmed Shafei, Benjamin Lenz, Dimiter Tzimitikou, Enid Alic, Lukas Orsolic, Sergen Öztürk -



Kainbach-Hönigtal, Kunstrasen, 50 ZUseher, SR; Stefan Grasser

© Robert tafeit

Unterliga Mitte: USV Kainbach-Hönigtal – SV Hausmannstätten, 5:2 (3:1)

83 Gernot Oberwinkler 5:2

69 Enid Alic 4:2

62 Benjamin Schweighofer 4:1

43 Benjamin Schweighofer 3:1

36 Amar Begic 2:1

7 Christian Lieb 2:0

2 Christian Lieb 1:0