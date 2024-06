Mario Strohmayer verlässt den SV Feldkirchen - Ende einer Ära

Details Sonntag, 09. Juni 2024 14:42

Das gestrige Spiel zwischen dem SV Feldkirchen und St. Marein endete mit 4:0. Hier geht es zum Bericht. Für die Gastgeber endete mit diesem Spiel eine Ära, die von Erfolgen geprägt war. Mario Strohmayer wurde vor sechs Jahren Trainer bei dem Verein im Süden von Graz - nun legt er eine Pause als Fußballlehrer ein.

Letztes Spiel in dieser Saison und der Verein bedankt sich bei Trainer Mario Strohmayer und Co-Trainer Sandro Kahlhammer.

In Kürze präsentiert der Verein einen neuen Trainer und das neue Team

Der Verein betreibt zwei Kampfmannschaften, hat eine sehr große Jugendabteilung, eine moderne Sportanlage. Der Trainer der Kampfmannschaft ist in einem solchen Gebilde selbstverständlich eine sehr wichtige Person. Strohmayer füllte diese Position sechs Jahre lang mit vollstem Engagement, Ehrgeiz und Offenheit aus. Man kehrte in die Unterliga zurück und spielte eine gute Rolle in der Liga, die Saison wurde auf dem 4. Tabellenplatz beendet. MIt ihm verlässt auch das Trainer - Team den Club.

Der SV Feldkirchen steht nun vor vielen Veränderungen, da auch zahlreiche Spieler am Samstag verabschiedet wurden.

Mario Strohmayer - ehemaliger Trainer Feldkirchen:

"Nach fast 6 Jahren wird es Zeit, dass ein neuer Wind weht und neue Reize gesetzt werden. Der Hauptgrund für meine Entscheidung ist aber die anstehende Geburt von meinem ersten Sohn, weswegen ich mich voll auf diesen neuen Lebensabschnitt konzentrieren möchte!

Der Verein ist mir sehr ans Herz gewachsen, ich hatte eine wunderbare Zeit in Feldkirchen, die nicht immer leicht war - aber wir hatten tolle Erfolge.

Deswegen gehe ich mit einem lachenden aber auch weinenden Auge.

Ich wünsche dem Verein und vor allem meinen Spielern nur das Allerbeste, sie werden mir bestimmt am meisten fehlen!"

Als Ligaportal bedanken wir uns für die hervorragende und ungewöhnliche Pressearbeit des Vereins und des nun scheidenden Trainers. Damit wurde ein Standard gesetzt.

Bericht Florian Kober

