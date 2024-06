Abschiede bei St. Marein - Kapitän, Trainer und Keeper Cook verlassen den Verein

Details Montag, 10. Juni 2024 20:24

USV St. Marein rettete sich in den letzten Wochen vor dem Abstieg aus der Unterliga Mitte. Zunächst war man in der Frühjahrsrunde wochenlang ohne Punktgewinn, ehe das Team die entscheidenden Punkte einfuhr um sich von der Konkurrenz abzusetzen. In der Mannschaft spielte ein hochbegabter Innenverteidiger, der für das Team einen Unterschiedsspieler darstellte. Keeper James Cook gab bereits vor einigen Wochen seinen Abschied bekannt, nun folgten weitere schwere Abgänge für den Unterligisten.

Der Abwehrchef wechselt zur Oberliga - Spitzenmannschaft SV Pachern

Elias Moser wechselt zum SV Pachern - Kapitän geht von Board

Der 20 - jährige Elias Moser war nicht nur Kapitän, der Student aus Graz organisierte auch die Abwehr. Mit seiner Kopfballstärke sorgte er auch in der Offensive für stete Gefahr. Es war klar, dass praktisch bei jedem Spiel Beobachter aus höheren Ligen auf der Tribüne zur Beobachtung saßen. Nun wechselt Moser zum SV Pachern, Coach Innerhofer - Ambros kannte den Verteidiger bereits aus seinem früheren Engagement in Gössendorf und auch aus St. Marein. Nun beginnt man die gemeinsame Zusammenarbeit beim dritten Verein.

"Ich bin von der Leistungsfähigkeit von Elias Moser komplett überzeugt. Ich kenne ihn auswendig, weiß wie er tickt. Er war in St. Marein ein absoluter Führungsspieler, er ist ein richtig guter und moderner Innenverteidiger!" - Mario Innerhofer - Ambros

"Ich freue mich einfach den nächsten Schritt zu machen um mich persönlich auch weiterzuentwickeln - und auf eine sportlich erfolgreiche Zeit bei Pachern." - Elias Moser

Wolfgang Kiegerl verlängert den Vertrag nicht und geht ebenso

Trainerguru Kiegerl hatte in St. Marein eine große Aufgabe. Seine Mannschaft kämpfte mit Vereinen in der Unterliga mit einem größeren Budget, mit mehr Zuschauerzuspruch - trotzdem schaffte man es zwei Jahre hintereinander die Klasse zu halten. Vermutlich hat das Team mit seinem Spirit und dem Trainer alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die man in St. Marein erreichen kann. Nun kündigte Kiegerl seinen Abschied an und wird im Juli einen neuen Verein trainieren.

"Ich möchte mich für die schöne Zeit bei diesem familiären Club bedanken. Wir haben das Optimum erreicht und ich denke, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt um das Zepter zu übergeben. Wir haben mit jungen, engagierten Spielern gearbeitet und sie haben mit ihrem Fleiss viel erreicht. Als wir immer wieder verletze Spieler hatten, sind neue Talente eingesprungen und haben sich erfolgreich eingebracht.

Zu Elias kann ich nur sagen: es macht Freude einen so talentierten, jungen Spieler im Team zu haben. Es war ja nur eine Frage der Zeit, bis er in eine höhere Liga wechselt. Das Talent hat er absolut. Ich wünsche Elias in Pachern alles Gute und verabschiede mich von meinen Spielern und vom USV St. Marein. Es war eine schöne Zeit!" - Wolfgang Kiegerl

Auch der Keeper geht und beendet seine Karriere

Keeper Legende James Cook verabschiedet sich ebenfalls von St. Marein, beendet seine Karriere. Hier geht es zum Bericht. Somit kommen schwere Zeiten auf den Verein zu, der nun drei Schlüsselpositionen ersetzen muss.

"Servus an alle - ja jetzt ist wirklich Schluss, die Zukunft gehört meiner Freundin und meinem Sohn! Eigentlich wollte ich nach Pircha nicht mehr spielen, aber als ein Wolfgang Kiegerl anrief, konnte ich nicht "nein" sagen. Aber er hat mir diesmal versprochen nicht mehr anzurufen!" - James Cook

