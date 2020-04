StayAtHome-Wordrap (3): Oliver Winter (SV Thal/Unterliga Mitte)

Details Mittwoch, 22. April 2020 13:16

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Auch die Akteure der Unterliga Mittesind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Der dritte Teil kommt vom SV Thalersee Thal. Ligaportal.at konfontierte Kapitän Oliver Winter mit einem Wordrap:

(Bis es wieder zum Mannschaftstraining kommt, wird wohl auch in der Unterliga Mitte noch einiges an Zeit vergehen)

So halte ich mich aktuell fit: mit Homeworkouts, auf Youtube gibt es viele gute at-home Fitnessprogramme, die Spaß machen.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: mit Moritz Langmann

Ist der Meisterschaftsabbruch die richtige Entscheidung: Ja, die Gesundheit sollte immer an erster Stelle stehen, auch wenn ich den Meisterschaftsabbruch sehr schade finde.

Homeoffice: wenn es möglich ist, finde ich es eine tolle Sache.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Spaghetti aglio e oglio

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Das Kicken macht alleine einfach keinen Spaß.

Diese Serie schaue ich aktuell: Tiger King

Verschiebung der EM: Finde ich sehr schade, aber eine EM lebt von den Fans und Emotionen. Ich könnte mir keine EM mit Geisterspielen vorstellen.

Geisterspiele: Notwendig, damit die Saison zu Ende gespielt werden kann. Aber ich hoffe dass es nicht zu viele gibt.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände waschen

Lieblings-App: FotMob

Challenges auf Instagram: ist nicht wirklich meines.

Vorbild: Toni Kroos war es lange Zeit.

Lieblingsfilm: The Peaceful Warrior

Mein bester Gegenspieler war: Manuel Weber - hatte einmal das Glück im ÖFB-Cup gegen Wolfsberg zu spielen.

Das war mein bestes Spiel in der Herbstsaison 2019: kann ich rückblickend schwer sagen.

Ligaportal: ist ein fester Bestandteil auf meinem Handy und schaue immer wieder gerne rein​.

Photo: Richad Purgstaller by: Ligaportal/Roo

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten