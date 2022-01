Stichhaltig: Kalsdorf II lässt sich von Omikron nicht vom Weg abbringen

Details Donnerstag, 20. Januar 2022 14:14

137 Tage lang ruht das runde Leder in den meisten unteren steirischen Spielklassen. Von ganz oben in der Tabelle der Unterliga Mittelacht nach der Herbstrunde der SK Fliesen Garber Werndorf. Dahinter folgt mit einem 2-Punkte-Rückstand die Sportunion Hitzendorf. Mit einem Respektabstand sind dann der USV Kainbach-Hönigtal und der SV Baumit Peggau die beiden ersten Verfolger. Was gleichbedeutend damit ist, dass der Drops noch lange nicht gelutscht ist. Da scheint im Frühjahr ein beinarter Kampf um den möglichen Relegationsplatz, auf der Tagesordnung zu stehen. Der SC Kalsdorf II rangiert mit 9 verbesserungsfähigen Zähler aus 13 Partien gegenwärtig nur an der 11. Stelle. Ligaportal Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Grün-Weißen Amateur-Fußball zu erkunden. Kalsdorf II Co-Trainer Philipp Degen stellt sich dankenswerterweise den 11 überarbeiteten Fragen:

Ligaportal: Wie ist der Herbst-Durchgang zu bewerten?

Philipp Degen: "Es war ein sehr schwieriger Herbst. Aufgrund von Corona hatten wir leider immer wieder Ausfälle zu beklagen. Haben diese versucht so gut wie möglich zu kompensieren mit unseren Talenten aus der Jugend."

Ligaportal: Wo sind die Stärken zu finden bzw. wo gilt es den Hebel anzusetzen?

Philipp Degen: "Ich glaube unser jugendlicher Leichtsinn ist eine Stärke. Meine Spieler geben nicht auf und versuchen alles was in Ihnen steckt aus sich rauszuholen. Wir müssen uns stabilisieren in der Defensive und dann im Laufe der Vorbereitung uns einen Matchplan zusammenbauen, sodass wir gegen jeden Gegner dagegenhalten können."

Ligaportal: Gibt es Transfer-Bewegungen bzw. Ab oder Zugänge?

Philipp Degen: "Wir werden sehen was noch passiert, fix zu vermelden ist noch nix. Aber es gibt Gespräche mit jungen talentierten Spielern. 2 bis 3 werden auch im Frühjahr von der U17 in den Kader der KM2 dazukommen."

Ligaportal: Auf welcher Position ist Handlungsbedarf gegeben?

Philipp Degen: "Ich glaube wir sind gut aufgestellt auf allen Positionen. Wir müssen nur hoffen dass dieses halbe Jahr alle fit bleiben und das Coronavirus sich nicht erneut bei uns ansiedelt."

Ligaportal: Gibt es verletzte Spieler?

Philipp Degen: "Nein es sind alle fit und voll fokussiert auf den Trainingsauftakt."

Der SC Kalsdorf II hat es auf der Agenda stehen, in der Rückrunde einiges an Boden in der Tabelle gutzumachen.

Ligaportal: Wann ist/war der Trainingsbeginn im Freien?

Philipp Degen: "Am 24.Jänner starten wir in die Vorbereitung."

Ligaportal: Welche Ziele hat man sich für die Rückrunde gesetzt?

Philipp Degen: "Wir wollen uns in jedem Spiel als Team weiterentwickeln und so oft es geht dabei Zählbares mitnehmen."

Ligaportal: Es ist zu erwarten, dass eine mögliche Frühjahrssaison nur unter einer 2G-Regelung abgehalten werden kann. Wie ist es um die Impfbereitschaft im Team bestellt?

Philipp Degen: "Sehr hoch. Ich glaube beinahe 95 Prozent sind zweimal oder öfter geimpft und einige genesen."

Ligaportal: Wer sind die Meisterkandidaten?

Philipp Degen: "Werndorf, wobei ich Hitzendorf nicht abschreiben würde. Hitzendorf gefällt mir von den spielerischen Anlagen sehr gut."

Ligaportal: Ein Blick zum ÖFB-Team: Schafft man die Playoffspiele bzw. ist man dabei bei der Winter-WM in Katar?

Philipp Degen: "Wir werden sehen was dem Teamchef einfällt um die Spiele zu gewinnen."

Ligaportal: Zum Abschluss noch: Welcher Startrainer bzw. Spieler würde gut in eure Mannschaft passen? ;-)

Philipp Degen: "Ich glaube Kevin de Bruyne ein Spielmacher seines Formats würde unser Offensivspiel beflügeln."

Bild: SC Kalsdorf

© Robert Tafeit